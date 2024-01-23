Arap Birliği, ABD\'yi İsrail\'in saldırılarını durdurmaya çağırdı

KAHİRE, 23 Ocak (Xinhua) -- Arap Birliği, ABD'yi İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını desteklemekten vazgeçmeye ve uluslararası insani hukukla uyumlu bir tutum benimsemeye çağırdı.

Kahire'deki Arap Birliği merkezinde Pazartesi günü düzenlenen Filistin konulu acil toplantıda kabul edilen kararda, ABD'ye Gazze'de tam ve sürdürülebilir bir ateşkese imkan verecek bir tutum benimseme ve İsrail'e Gazze'deki saldırılarını ve kuşatmasını durdurması yönünde baskı yapma çağrısında bulunuldu.

Arap Birliği ayrıca Gazze'de yerinden edilen yaklaşık 2 milyon Filistinliyi Mısır sınırına doğru itmeye yönelik "İsrail planları" olarak adlandırdığı hamleye karşı da uyarıda bulundu.

Pan-Arap kuruluşu, Aralık 2023'te kabul edilen 2720 sayılı Güvenlik Konseyi Kararı'nın bir an önce uygulanmasını ve Gazze'ye insani yardımların güvenli ve engelsiz bir şekilde ulaştırılması için acil adımlar atılmasını talep etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 25.295'e yükseldi.