Arap Birliği Genel Sekreteri Fehmi, Gazze'de BMGK'nin 2803 kararına uyulmasını istedi - Son Dakika
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Arap Birliği Genel Sekreteri Fehmi, Gazze'de BMGK'nin 2803 kararına uyulmasını istedi

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Arap Birliği Genel Sekreteri Fehmi, Gazze\'de BMGK\'nin 2803 kararına uyulmasını istedi
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Gazze'de ateşkesin kırılganlığı sürerken Arap Birliği Genel Sekreteri Fehmi, BMGK'nin 2803 sayılı kararının tam uygulanmasını istedi. Kahire'de Guterres ile görüşen Fehmi, Ekim 2025'ten bu yana Gazze'de 1.500'den fazla Filistinlinin öldüğünü söyledi.

KAHİRE, 26 Ekim (Xinhua) -- Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi, Gazze'deki ateşkesin kırılganlığının sürdüğü uyarısında bulunarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Filistin topraklarıyla ilgili kararının tam olarak uygulanması çağrısında bulundu.

Arap Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Fehmi pazar günü birliğin Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan genel merkezinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Filistin meselesini ve bölgedeki diğer çatışmaları ele aldı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana 1.500'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Fehmi, bölgedeki gelişmelerin, uluslararası sistemin güvenilirliği için bir sınav teşkil ettiğini söyledi.

Fehmi, BM Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararının uygulanması, işgal altındaki Filistin topraklarının bütünlüğünün korunması ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın görev ve yetkilerinin desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Guterres ise uluslararası hukuka ve BM Şartı'na bağlılığını yineleyerek, BM'nin, Arap Birliği ile koordinasyonu ve birliğin bölgesel ve uluslararası sorunların çözümüne yönelik çabalarına verdiği desteği sürdüreceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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