Arap Birliği Genel Sekreteri Fehmi, Lübnan'a destek için ülkeleri harekete geçirecek - Son Dakika
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Arap Birliği Genel Sekreteri Fehmi, Lübnan'a destek için ülkeleri harekete geçirecek

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Arap Birliği Genel Sekreteri Fehmi, Lübnan\'a destek için ülkeleri harekete geçirecek
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Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüşerek Lübnan'a destek için Arap ülkeleri ve uluslararası toplumu harekete geçireceğini söyledi. Fehmi salı günü güneyi ziyaret edecek; Avn ise İsrail'in anlaşmaya uymadığını söyledi.

BEYRUT, 20 Ekim (Xinhua) -- Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile yaptığı görüşmede Lübnan'a destek sağlamak için Arap ülkelerini ve uluslararası toplumu harekete geçireceklerini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Fehmi pazartesi günü Baabda Sarayı'nda Avn ile bir araya geldi. Görüşmede Lübnan devletine, kurumlarına ve egemenliğine tam desteklerini yineleyen Fehmi, siyasi, ekonomik ve sosyal yardımları seferber edeceklerini söyledi.

Mevcut durumu değerlendirmek üzere salı günü Lübnan'ın güneyini ziyaret edeceğini belirten Fehmi, daha fazla destek sağlamak amacıyla Arap ve Batılı ülkelerle temasa geçmeye hazır olduğunu ifade etti.

Avn ise İsrail'in çerçeve anlaşmasına uymadığını ve Lübnan'ın güneyinin her gün ihlallere maruz kalmaya devam ettiğini, bunun da devletin istikrarı yeniden tesis etme çabalarını engellediğini söyledi.

"Lübnan'ın artık biraz olsun nefes almasının zamanı geldi" diyen Avn, Lübnan halkının özellikle de ülkenin güneyinde yaşayanların, yıkıcı çatışmanın bedelini ödediğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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