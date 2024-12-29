Arap Birliği'nden İsrail'e Ağır Eleştiri

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Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesini tahliye etmesini ve yakmasını en sert şekilde kınayarak, Gazze'de işlenen suçların "en çirkin" hale ulaştığını belirtti.

Arap Birliği'nin X hesabında yayımlanan açıklama göre Ebu Gayt, Kemal Advan Hastanesinin İsrail güçlerince haftalarca kuşatıldıktan sonra hedef alınmasına tepki gösterdi.

İsrail'in, sağlık kurumunu "tahliye etmesini ve yakmasını" en sert şekilde kınayan Ebu Gayt, hastane ve personeline yönelik saldırıları, "insanlık dışı" olarak nitelendirerek, savaş hukukuyla ilgili tüm uluslararası normların çiğnendiğini belirtti.

Ebu Gayt, Gazze'de yaşananlar karşısındaki tepkisizliğin vicdanlarda gerçek bir utanç haline geldiğini kaydederek, "Çocukların donarak, sağlıkçıların yanarak öldüğü Gazze'de, işlenen suçlar en çirkin hale geldi." ifadesini kullandı.

Ebu Gayt ayrıca Gazze'de sivillerin ölüm ve işkenceden korunması noktasında gösterilen uluslararası acziyet ve sessizliğin, uluslararası insancıl hukuk sisteminin çökmesine neden olacağını" vurguladı.

Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi hizmet dışı

İsrail ordusu 27 Aralık'ta kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkararak baskın düzenlediği Kemal Advan Hastanesinin bazı bölümlerini ateşe vermişti.

Bazı önemli bölümleri ciddi şekilde yanan ve tahrip edilen hastane kullanılamaz hale gelmiş ve hizmet dışı kalmıştı.

İsmini 1973'te suikasta uğrayan Fetih Merkezi Komite Üyesi Kemal Advan'dan alan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki en büyük hastane, saldırılardan önce 400 binden fazla kişiye sağlık hizmeti veriyordu.