Arap Birliği Zirvesi Kahire'de Toplanıyor

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Bazı Arap liderler ve yetkililer, " Filistin'deki tehlikeli gelişmelerin" ele alınacağı Arap Birliği Zirvesi'ne katılmak için Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi.

Irak resmi haber ajansı INA'nın haberinde, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid'in, Gazze ve Filistin'deki durumun ele alınacağı Arap Birliği Zirvesi'ne katılmak üzere Kahire'ye ulaştığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde ise Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Kahire'ye ulaştığı bildirilerek, Abbas'ın zirvede Filistin'deki durumla ilgili bir konuşma yapacağı ve zirvenin oturum aralarında çok sayıda Arap liderle görüşeceği aktarıldı.

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin Kahire'ye ulaştığı kaydedildi.

Cezayir resmi haber ajansı APS'de yer alan haberde, Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ın zirvede ülkesini temsil edeceği belirtildi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, zirveye katılmama kararı aldığı bildirilen haberde, zirvenin hazırlık sürecinde birtakım "ihlal ve eksiklerin" olduğuna işaret edildi.

Haberde, "Hazırlık süreci belirli ve dar bazı Arap ülkeleriyle sınırlı tutuldu. Bu ülkeler, Filistin davasıyla ilgilenen diğer Arap ülkeleriyle hiçbir koordinasyon yapmadan Kahire'de gerçekleşmesi planlanan zirvenin sonuçlarını tek başlarına hazırlamayı tercih etti." ifadeleri kullanıldı.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi başkanlığındaki heyetin zirveye katılmak üzere Kahire'ye ulaştığı aktarıldı.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'nın haberinde, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin Kahire'ye ulaştığı kaydedildi.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamada, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin zirveye katılacak Katar heyetine başkanlık edeceği belirtildi.

Kuveyt haber ajansı KUNA'nın haberinde, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah'ın, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı temsilen zirveye katılacağı bildirildi.

Suriye haber ajansı SANA'nın haberinde, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın zirveye katılımının beklendiği belirtildi.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in ülkeyi temsilen zirveye katılmak üzere Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti'yi görevlendirdiği kaydedildi.

Mısır Enformasyon Kurumunun verdiği bilgilere göre, zirvede Filistinlilerin topraklarından göçe zorlanmasına karşı Arap dünyasının ortak kararı ve tutumun oluşturulması, Filistinlilerin topraklarında kalmasını garanti altına alacak hukuki ve uluslararası adımların belirlenmesi, Gazze'nin yeniden inşa sürecinin Filistin halkının topraklarından çıkarılmadan yürütülmesi, ateşkesin tam anlamıyla sağlanması ve ihlallerin önlenmesi konuları ele alınacak.