Arap Liderler Riyad'da Filistin Konferansı Düzenledi

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RİYAD, 22 Şubat (Xinhua) -- Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Kuveyt ve Bahreyn liderleri Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelerek Filistin meselesi ile Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri görüştü.

Resmi Suudi Basın Ajansı'nın haberine göre, cuma günü gerçekleşen toplantı "istişari kardeşlik toplantısı" olarak tanımlanırken, görüşmelerin ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilerin bölgeden taşınması ve bölgenin "Ortadoğu'nun Rivierası" haline getirilmesi yönündeki önerisine karşı Gazze'nin savaş sonrası yeniden inşasına odaklanacağı öne sürüldü.

Ajansa göre Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın daveti üzerine gerçekleşen toplantıya Ürdün Kralı Abdullah, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad bin İsa Al Halife ve Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah katıldı.

Toplantı sırasında liderler ayrıca Filistin'deki son gelişmeleri ele almak üzere 4 Mart'ta Kahire'de yapılması planlanan Arap Birliği acil zirvesine desteklerini ifade etti.