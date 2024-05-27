Arap Parlamentolar Arası Birliği, Gazze\'de acil ateşkese çağırıyor

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Arap Parlamentolar Arası Birliği, uluslararası toplumu, Gazze Şeridi'nde acil ve kapsamlı ateşkese çağırdı.

Cezayir'de 2 gün süren 36'ncı Arap Parlamentolar Arası Birliği Konferansının kapanış bildirisi yayımlandı.

Bildiride, uluslararası toplum, kurumlar, uluslararası ve bölgesel parlamentolar, Filistin halkının sesini duyurmak ve Gazze'de acil ve kapsamlı ateşkes için çalışmaları yoğunlaştırmaya çağrıldı.

Filistin meselesine adil bir çözüm bulunması, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması başta olmak üzere Filistin halkının haklarının tam anlamıyla desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Gazze'de yaşananların, kan emici bir celladın işlediği soykırım olduğu belirtilen bildiride, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), İsrailli liderler hakkında tutuklama emri çıkarılması başvurusu ise memnuniyetle karşılandı.

Bildiride, uluslararası toplum, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhinde dava açan Güney Afrika'yı örnek alarak benzer adımlar atmaya çağrıldı.

İsrail'in hesap vermesi ve Filistin halkının acılarının sona ermesi gerektiği vurgulanan bildiride, Arap parlamentolarının, 2002'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul edilen Arap Barış Planı'na ve stratejik bir seçenek olarak "toprak karşılığı barış" ilkesine bağlı olduğu dile getirildi.