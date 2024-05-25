Arap Ülkeleri Dışişleri Bakanları, Macron ile Gazze'deki Gelişmeleri Görüştü - Son Dakika
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Arap Ülkeleri Dışişleri Bakanları, Macron ile Gazze'deki Gelişmeleri Görüştü

Arap Ülkeleri Dışişleri Bakanları, Macron ile Gazze\'deki Gelişmeleri Görüştü

Arap ülkeleri dışişleri bakanları, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Gazze'deki gelişmeleri ele almak üzere bir araya geldi. Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, insani yardımların engellenmesi ve Gazze'de ateşkesin sağlanması konuları ele alındı. Bakanlar, bağımsız Filistin devletinin kurulması ve Filistin halkının meşru haklarının elde edilmesi için uluslararası destek çağrısında bulundu.

25.05.2024 07:59
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Arap ülkeleri dışişleri bakanlarının, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la, Gazze'deki gelişmeleri görüştüğü belirtildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, olağanüstü Arap-İslam zirvesi kapsamında görevlendirilen ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'den oluşan bakanlar komitesi, başkent Paris'te Macron ile bir araya geldi.

Gazze Şeridi'nde yaşanan gelişmelerin ele alındığı görüşmede, dışişleri bakanları, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirmesini ve insani yardımların Gazze'ye girişinin engellenmesini kabul etmediklerini dile getirdi.

Bakanlar ayrıca, Gazze'de ateşkesin sağlanmasını, sivillerin korunmasını ve insani yardımların girişini hedefleyen çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması gerektiğini ifade eden bakanlar, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyeleri olmak üzere dünya ülkelerinin, Filistin devletini tanımasının ve Filistin halkının meşru haklarını elde etmesinin önemine işaret etti.

Bakanlar komitesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını tartışmak üzere Kasım 2023'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen olağanüstü Arap-İslam ortak zirvesi kararıyla oluşturuldu.

Komite o tarihten bu yana Gazze'deki savaşı durdurmak için uluslararası destek toplamak amacıyla Çin de dahil olmak üzere pek çok ülkeyi ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Arap Ülkeleri Dışişleri Bakanları, Macron ile Gazze'deki Gelişmeleri Görüştü - Son Dakika

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