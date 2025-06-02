Arap Ülkeleri Filistin İçin Toplandı

AMMAN, 2 Haziran (Xinhua) -- Ürdün'ün başkenti Amman'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile gerçekleştirdikleri çevrimiçi toplantının ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid Al Zayani, ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt (soldan sağa, sahnede), 1 Haziran 2025.

Arap-İslam Bakanlar Komitesi heyeti, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmak ve Filistin halkının kendi ulusal toprakları üzerinde bağımsız, egemen bir devlet kurma hakkını güvence altına alacak bir süreç başlatmak üzere çabalarını sürdürdüğünü vurguladı.

İsrail, heyetin Ramallah'a yapmayı planladığı ziyareti engellemişti. Ürdün Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre heyet, pazar günü Amman'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile çevrimiçi olarak toplantı gerçekleştirdi. (Fotoğraf: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)