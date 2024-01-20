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Arhavi'de kamyonetin çarptığı anne ve oğul hayatını kaybetti - Son Dakika
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Arhavi'de kamyonetin çarptığı anne ve oğul hayatını kaybetti

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen kamyonet kazasında sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, yol kenarında yürüyen Hülya ve oğlu Ömer Nazım Külünk'e çarptı. Anne ve oğul hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden 7. sınıf öğrencisi Külünk'ün, kazadan saatler önce karne heyecanı yaşadığı fotoğraf ise yürekleri burktu.

20.01.2024 - 01:15,  Güncelleme: 10:16
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Artvin'in Arhavi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, yol kenarında yürüyen Hülya (40) ve oğlu Ömer Nazım Külünk'e (12) çarparak, çay bahçesine devrildi. Anne oğulun hayatını kaybettiği kazada sürücü, yaralandı.

KAMYON, ANNE OĞULA ÇARPIP TAKLA ATTI

Kaza, akşam saatlerinde Musazade Mahallesi'nde meydana geldi. İ.Ö. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında yürüyen Hülya ve oğlu Ömer Nazım Külünk'e çarptı. Yoldan çıkan kamyonet takla atarak, çay bahçesine devrildi. Anne ve oğlu kaza yerinde hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karne aldığı gün annesiyle birlikte kazada hayatını kaybetti

KARNE HEYECANI YAŞAMIŞTI

Arhavi Cumhuriyet Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Ömer Nazım Külünk'ün bugün sınıfında karne heyecanı yaşadığı fotoğraf ise yürek burktu. Arhavi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de yaşamını yitiren öğrencisi için sosyal medyadan taziye mesajı yayınladı.

Karne aldığı gün annesiyle birlikte kazada hayatını kaybetti
Karne aldığı gün annesiyle birlikte kazada hayatını kaybetti
Arhavi\'de kamyonetin çarptığı anne ve oğul hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Arhavi'de kamyonetin çarptığı anne ve oğul hayatını kaybetti - Son Dakika
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