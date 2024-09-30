Arı sokması kazaya neden oldu: Devrilen tır 50 metre sürüklendi - Son Dakika
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Arı sokması kazaya neden oldu: Devrilen tır 50 metre sürüklendi

Arı sokması kazaya neden oldu: Devrilen tır 50 metre sürüklendi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, direksiyon başında arı sokması nedeniyle kontrolünü kaybeden sürücünün kullandığı TIR devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

30.09.2024 15:19
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Kaza, Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı Yeni 19 Mayıs Stadyumu karşısındaki viyadükte meydana geldi. Direksiyon başında arı sokan Serdar Sağır'ın kontrolünü yitirdiği mısır silajı yüklü 61 AEG 258 plakalı TIR, bankete çarpıp devrildi, yaklaşık 50 metre sürüklenip viyadükte tamamen yolu kapatıp yan yattı.

Arı sokması kazaya neden oldu: Devrilen tır 50 metre sürüklendi

SÜRÜCÜNÜN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralanan Sağır, çağrılan ambulansla, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Serdar Sağır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kapanan Samsun- Ordu kara yolu kapandı. Ekipler kazaya müdahale ederken, trafik yan yoldan verilmeye başlandı.

Kaynak: DHA

Tekkeköy, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Samsun, trafik, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arı sokması kazaya neden oldu: Devrilen tır 50 metre sürüklendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Aytekin:
    İsmail bozkurt bu aklı kimse veremezdi halk kahramanı oldun 4 12 Yanıtla
  • İSMAİL BOZKURT:
    Trafiksiz uzun sürüşlerde kesinlikle cam açmayınız. Benimde sürüş anında başımdan arı soktu karşı taraftan araba gelseydi çarpışabilirdim. İster istemez kontrolü kaybediyorsunuz. Taş gelmiş gibi oluyor. 13 3 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    kardeşim arı sokmasindan kazamı olur.gidin işinize bahaneye bak, suçlu arımı oldu şimdi.. 0 6 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    Demek oluyorki, araç kullanırken camlar kapatılmalı.hele uzun yolda ve suratlı iken. 1 0 Yanıtla
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