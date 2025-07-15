Arifiye'de 15 Temmuz Konvoyu Düzenlendi - Son Dakika
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Arifiye'de 15 Temmuz Konvoyu Düzenlendi

Arifiye\'de 15 Temmuz Konvoyu Düzenlendi
15.07.2025 23:35
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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde köylüler, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında araç konvoyu düzenledi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde köylüler, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında araç konvoyu düzenledi.

Akşam saatlerinde bir araya gelen Kemaliye Mahallesi sakinleri, otomobil, kamyonet, traktör, motosiklet, ATV ve "pat pat" diye tabir edilen tarım araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Konvoya katılan köylüler, ellerinde Türk bayraklarıyla mahalle aralarında tur attı.

Daha sonra mahalle meydanına toplanan vatandaşlar, cami imamının duasının ardından meşale yaktı.

Mahalle Muhtarı Nedret Kulaksız, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesinde ülkeyi, milleti, demokrasiyi, Cumhuriyeti ve aydınlık geleceği yok etmek isteyen vatan hainlerinin harekete geçtiğini söyledi.

Milletin silahlarını, yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunduklarını anımsatan Kulaksız, "Milletimiz darbe girişimini, sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı. 15 Temmuz'da meydanlarda tıpkı Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'mızda olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek olmuş, iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmeyen büyük Türkiye vardı, büyük Türk milleti vardı." diye konuştu.

Bu darbe girişiminde milletin, tıpkı bin yıl önce Malazgirt'te olduğu gibi bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlığını ortaya koyduğunu ifade eden Kulaksız, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milletimiz o gece tıpkı Söğüt'te, İstanbul'da olduğu gibi Anadolu topraklarını İstikbali olarak gördüğünü tüm dünyaya haykırmıştır. Milletimiz, bu ülkeyi bölmek isteyen saldıranlara karşı Çanakkale'de, Dumlupınar'da ne cevap vermişse, 15 Temmuz'da da aynı cevabı vermiştir. Bu silahlı darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasıyla Türkiye artık yeni bir döneme girmiştir. Bu güzel ülke artık 15 Temmuz öncesinden daha güçlüdür. Şairin dediği gibi 'Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak son ilahi ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır.' 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 15 Temmuz demokrasi zaferimiz kutlu olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Arifiye'de 15 Temmuz Konvoyu Düzenlendi - Son Dakika

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