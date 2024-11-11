Arnavutköy Belediyesi "Yenidoğan Hatıra Ormanı" oluşturdu

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Arnavutköy Belediyesi "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında "Yenidoğan Hatıra Ormanı" oluşturdu.

Etkinlikte, ilçede yeni doğan 58 bebek adına fidanlar dikildi ve her aileye çocuklarının adını taşıyan sertifika takdim edildi.

Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, projeyi geleceğe yatırım olarak nitelendirdiklerini belirterek, Arnavutköy'deki her vatandaş adına bir ağaç dikmeyi hedef koyduklarını söyledi.

Candaroğlu, her fidanın yeşil bir gelecek için önem taşıdığını vurgulayarak, katılımcılara ve projeye katkı sağlayanlara teşekkür etti.

????Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2019'da ilan edilen "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü"nde hizmete açılan orman sayesinde, Arnavutköy halkı doğayla iç içe spor yapma ve dinlenme imkanı bulacak.

Etkinliğe, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Gökhan Gürek'in yanı sıra vatandaşlar da katıldı.