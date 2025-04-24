Arnavutköy'de Deprem Sonrası Destek Tedbirleri - Son Dakika
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Arnavutköy'de Deprem Sonrası Destek Tedbirleri

Arnavutköy\'de Deprem Sonrası Destek Tedbirleri

Arnavutköy Belediyesi, deprem sonrası vatandaşlara yardım için güvenli alanlar ve sıcak ikramlar sağladı.

24.04.2025 12:29
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ARNAVUTKÖY Belediyesi, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından hızlı ve koordineli bir şekilde hareket ederek evlerine giremeyen vatandaşlar için kapalı pazar alanları, kütüphaneler ve spor salonlarının güvenli alanlara dönüştürüldüğünü duyurdu. Ayrıca, meydanlarda ve açık alanlarda da sıcak ikramlar sunularak ilçe sakinlerinin yalnız bırakılmadığını bildirdi. Gece boyunca süren destek çalışmalarının sabah saatlerinde de devam ettiği öğrenildi.

Belediye ekipleri gece boyunca sıcak çorba, çay, kek ve su ikramında bulundu. Sabah saatlerinde ise çay, çorba, poğaça ve sandviç ikramı devam etti. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydanlarda da mobil ekipler aracılığıyla ikram dağıtımları gerçekleştirildi. Isıtıcı desteklerinin sağlandığı alanlarda çocuklu aileler ve yaşlılar için özel bölümler oluşturuldu. Belediyeden yapılan açıklamada toplamda 50 bin kişilik çorba ve 30 bin kişilik kahvaltı ikramı gerçekleştirildiği söylendi.

'DAYANIŞMAYLA BU SÜRECİ ATLATACAĞIZ'

Afet sonrası süreci yakından takip ettiğini söyleyen Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Önce Afet Koordinasyon Merkezi'nde kriz yönetimine dair bilgi aldık, ardından sahaya inerek açık tutulan tesisleri ve ikram noktalarını ziyaret ettik. Vatandaşlarla birebir görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Belediye ekiplerinin sahadaki çalışmalarını yerinde denetledik. Biz Arnavutköy'de büyük bir aileyiz. Böyle zamanlarda yan yana olmak, birbirimize sahip çıkmak en büyük gücümüz. Tüm imkanlarımızla komşularımızın yanındayız. Bu süreci birlikte ve dayanışmayla aşacağız" dedi.

ÇAĞRI MERKEZİ VE WHATSAPP HATTI HİZMETTE

Belediye, vatandaşlardan gelen talepleri hızlıca değerlendirebilmek adına tüm iletişim kanallarını aktif hale getirdiğini aktardı. Zabıta, sosyal destek, sağlık ve temizlik ekipleri gün boyunca sahada aktif görev alırken, 444 4 597 numaralı çağrı merkezi ve 0530 919 50 00 numaralı WhatsApp hattı üzerinden gelen talepler anlık olarak değerlendirildiği bildirildi. Belediye yetkililerinin sahadaki desteğin yanı sıra dijital platformlardan da vatandaşları bilgilendirmeyi sürdürdüğü ifade edildi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Arnavutköy'de Deprem Sonrası Destek Tedbirleri - Son Dakika

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