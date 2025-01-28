Arnavutluk'a Düzensiz Göçmen Taşınıyor - Son Dakika
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Arnavutluk'a Düzensiz Göçmen Taşınıyor

Arnavutluk\'a Düzensiz Göçmen Taşınıyor

İtalya'nın Arnavutluk'taki göçmen merkezine yeni bir düzensiz göçmen grubu daha ulaştı.

28.01.2025 12:18
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İtalya ile varılan anlaşma kapsamında Arnavutluk'a kurulan merkeze, düzensiz göçmen taşıyan bir gemi daha ulaştı.

Mısır, Bangladeş, Gambiya ve Fildişi Sahili'nden 49 düzensiz göçmeni taşıdığı belirtilen İtalyan donanmasına ait "Cassiopea" karakol gemisi sabah saatlerinde Arnavutluk'un Şingin (Shengjin) Limanı'na vardı.

Ülkeye ulaşan göçmenler, İtalya'nın Arnavutluk'ta Ekim 2024'te faaliyete geçirdiği merkezlere taşıyacağı üçüncü düzensiz göçmen grubunu oluşturuyor.

Diğer yandan, İtalyan donanmasının Akdeniz'de Lampedusa Adası açıklarındaki uluslararası sularda kurtardığı düzensiz göçmenler Gjader'deki Arnavutluk Hava Kuvvetlerine ait eski bir askeri kamp merkezine kurulan diğer merkeze götürülecek ve sığınma talepleri sonuçlanıncaya kadar bu merkezde kalacak.

Arnavutluk ile İtalya arasındaki anlaşma sonucu Arnavutluk'a gönderilen 16 kişilik ilk grup düzensiz göçmen, ülkeye 16 Ekim'de ulaşmıştı.

Arnavutluk'a taşınan ilk iki göçmen grubu daha sonra İtalya'ya geri getirilmişti

Ekim ve Kasım 2024'te iki göçmen grubunu Arnavutluk'taki merkezlere taşıyan İtalyan makamları, Roma Mahkemesinin aksi yöndeki farklı gerekçeli kararları nedeniyle bu göçmenleri İtalya'ya geri getirmek zorunda kalmıştı.

Roma Mahkemesi, Ekim 2024'te ilk göçmen grubunun Arnavutluk'taki merkezlerde tutulamayacağına karar verirken, Mısır ve Bangladeşli olan bu göçmenlerin iltica taleplerinin reddedilmesi halinde geri gönderilmeleri gereken menşe ülkelerinin, Avrupa Adalet Divanı'nın 4 Ekim tarihli "Mısır ve Bangladeş'in tamamen güvenli kabul edilemeyeceği yönündeki" kararını gerekçe göstermişti.

Roma Mahkemesi, Kasım 2024'te Arnavutluk'taki merkezlere taşınan ikinci göçmen grubunun da İtalya'ya geri taşınması ve bu konuya da doğrudan Avrupa Adalet Divanı'nın bakması kararı almıştı.

Avrupa Adalet Divanının gelecek haftalarda İtalya'nın bu planını değerlendirmesi ve Avrupa Birliği (AB) yasalarına uygun olup olmadığını açıklığa kavuşturması bekleniyor.

İtalya'nın Arnavutluk'taki tartışmalı göçmen merkezleri

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın 6 Kasım 2023'te Roma'da imzaladıkları anlaşma, İtalyan güvenlik güçleri tarafından Akdeniz'de kurtarılan reşit ve sağlıklı erkek düzensiz göçmenlerin, Arnavutluk'a nakledilmesini ve iltica taleplerinin inceleneceği süre boyunca burada kalmalarını öngörüyor.

Söz konusu anlaşma, bir AB ülkesinin, kendisine gelen düzensiz göçmenleri Birlik üyesi olmayan başka bir ülke toprağına göndermesini düzenleyen ilk anlaşma özelliğini taşıyor.

Anlaşma çerçevesinde İtalya tarafından Arnavutluk'un kuzeybatısındaki Şingin Limanı'nda ilk kabul merkezi ve Gjader bölgesinde ise sonraki prosedürler için tesis ve geri gönderme merkezi kurulmuştu.

Yılda 36 bin kadar düzensiz göçmenin nakledilmesinin öngörüldüğü Arnavutluk'taki bu merkezler Ekim 2024'te faaliyete alınmıştı.

Arnavutluk'taki bu merkezlere 16 Ekim 2024'te ve son olarak 8 Kasım 2024'te iki farklı göçmen grubu taşınmış ancak her iki gruptaki göçmenler, Roma Mahkemesinin farklı gerekçeli kararları sebebiyle İtalya'ya geri götürülmüştü.

Meloni hükümetinin, düzensiz göçe karşı "caydırıcı unsur" olarak sunduğu Arnavutluk'taki göçmen merkezleri, muhalefet ve sivil toplum kuruluşları tarafından "İtalya'nın parasının sokağa atıldığı" gerekçesiyle sert şekilde eleştiriliyor.

Kaynak: AA

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