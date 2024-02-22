Arnavutluk Parlamentosu, İtalya ile Göçmen Anlaşmasını Onayladı

- Arnavutluk parlamentosundan İtalya ile imzalanan göçmen anlaşmasına onay
TİRAN - Arnavutluk parlamentosu, İtalya'nın Arnavutluk'un kuzeyinde 2 göçmen merkezi inşa etmesini içeren anlaşmaya onay verdi.
Arnavutluk ile İtalya arasında imzalanan göçmen anlaşmasına Arnavutluk parlamentosundan onay çıktı. İtalya'nın Arnavutluk'un kuzeyindeki Leş şehrinde 2 göçmen merkezi inşa etmesine izin veren anlaşma 140 sandalyeli parlamentoda 77 milletvekilinin oyuyla kabul edildi.
Anlaşmaya göre, Akdeniz'de İtalyan gemileri tarafından kurtarılan düzensiz göçmenler Arnavutluk'a götürülerek inşa edilecek merkezlerde tutulacak ve iltica başvuruları bu merkezlerde işleme konulacak. İşlemlerin ardından ise, göçmenler ya İtalya'ya giriş yapabilecek ya da ülkelerine geri gönderilecek.
Arnavutluk Anayasa Mahkemesi, geçtiğimiz yıl kasım ayında Arnavutluk ve İtalya liderleri tarafından imzalanan anlaşmayı ocak ayında onaylamıştı. İnşa edilecek merkezlerin ayda en fazla 3 bin, yıl boyunca ise toplamda en fazla 36 bin göçmeni geçici olarak barındırması öngörülüyor.
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