Arnavutluk\'ta Türkiye Maarif Vakfı tarafından göç konulu sempozyum düzenlendi

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Arnavutluk'ta Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Tiran New York Üniversitesi (UNYT) tarafından "Göç: Balkan bölgesindeki zorluklar ve fırsatlar" konulu sempozyum yapıldı.

Üniversite bünyesindeki Avrupa ve Balkan Araştırmaları Enstitüsü tarafından UNYT kampüsünde düzenlenen iki günlük sempozyuma ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, Arnavutluk kurum ve kuruluşların temsilcileriyle araştırmacı, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, göç konusunun akademik dünyayı ilgilendirmesinin çeşitli nedenleri bulunduğunu, bunlardan en önemlisinin göçün küresel bir olgu olması ve insanların küresel hareketinde artış kaydedilmesi olduğunu söyledi.

UNYT'nin araştırma rolünün yıldan yıla artış kaydettiğini aktaran Akgün, bugün atılan adımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Göçün herkes için yeni zorluklar oluşturduğuna işaret eden Akgün, "(Göç edenleri) Gönderen ülkeler için zorluklar, toplumdaki en eğitimliler, yani 'beyin göçü' olarak ifade ettiklerimizdir. Bu gönderen ülkeler için iyi bir şey değil. Göç, kabul eden ülkeler için de yeni zorluklar yaratmaktadır. Göç, ekonomilerin ve toplumun dinamiklerine katkıda bulunuyor." diye konuştu.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay da gençlere Arnavutluk'ta geleceklerini görebilmeleri için istihdam olanakları oluşturularak yardım sunulması gerektiğini ifade etti.

Sempozyumun sonuçları ve tartışmalarından büyükelçilik ve Arnavutluk makamlarının da faydalanmasının çok yararlı olacağına yönelik inancını paylaşan Atay, "Arnavutluk, (Birleşmiş Milletler) Güvenlik Konseyindeki daimi olmayan üyeliğini başarıyla tamamladı. Şimdi de Arnavutluk, BM İnsan Hakları Konseyine katkıda bulunuyor. Göreve geldiğimden bu yana Arnavutluk'ta sonsuz sayıda başarı hikayesi var, bu övgüye layık." dedi.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Artemis Malo da ülkesinin bölgesel düzeyde göç meselesinin yönetimindeki bağlılığına değindi.

Arnavutluk'un Haziran 2024-Haziran 2025 dönemi için Göç, Sığınma ve Göçmen Bölgesel Girişiminin (MARRİ) dönem başkanlığını yürüteceğini aktaran Malo, "Bu kapsamda ülkemizin, iyi sınır yönetimi yoluyla bölgedeki güvenlik durumunun iyileştirilmesinde doğrudan etkisi olacak rolünü yeniden teyit edeceğiz. Yasal göç sorunları her geçen gün daha fazla bilgi ve uzmanlık gerektiriyor." ifadesini kullandı.

UNYT Rektörü Ali Güneş de Balkanlar'da göçün çoklu boyutunu keşfetmek için bir araya geldiklerini belirterek, "Göç sadece bir siyaset ve istatistik meselesi değil, milyonlarca bireyi ve topluluğu etkileyen bir gerçekliktir. Balkanlar büyük göç yollarının kavşağında bulunuyor ve Avrupa'ya girmek isteyen göçmenler ve mülteciler için hem istikamet hem de geçiş noktası görevi görüyor." şeklinde konuştu.

Moderatörlüğünü Avrupa ve Balkan Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Mirela Bogdani'nin yaptığı sempozyumun açılış töreninde, Arnavutluk Eğitim ve Spor Bakan Yardımcısı Ana Kapaj ve Tiran Belediye Başkan Yardımcısı Keti Luarasi de birer konuşma yaptı.