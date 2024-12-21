Arnavutluk\'tan TikTok\'a 1 yıllık yasak

Güncel

Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişti

Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı

"Bugünkü kadar enflasyonu konuşmayacağız" diyerek tarih verdi

Şam\'da Bayram Havası Devam Ediyor: Esad Gitti, Lunaparklar Doldu!

Yeni atama kararları belli oldu, 14 üniversitenin rektörü değişti

KKTC\'de İsias Otel davası için protesto

Arnavutluk hükümetinin, Çinli sosyal paylaşım platformu TikTok'u en az 1 yıl yasaklama kararı aldığı belirtildi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, yerel basına yaptığı açıklamada, ülkede bir süredir üzerinde tartışılan "TikTok yasaklanması çalışması" hakkında karar aldıklarını ifade etti.

EN AZ 1 YILLIĞINA YASAKLANACAK

Rama, karar kapsamında TikTok'un ülkede 2025 itibarıyla en az 1 yıllığına yasaklanacağını belirtti. Söz konusu kararın ülkede 18 Kasım'da, 14 yaşındaki bir çocuğun akranı tarafından öldürülmesi sonrasında alınması dikkati çekti.