Arnavutluk'tan TikTok'a 1 yıllık yasak - Son Dakika
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Arnavutluk'tan TikTok'a 1 yıllık yasak

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Arnavutluk hükümeti, TikTok sosyal medya platformunu 2025 itibarıyla en az bir yıl yasaklama kararı aldı. Bu karar, 14 yaşındaki bir çocuğun akranı tarafından öldürülmesi sonucunda alınan önlemler çerçevesinde değerlendiriliyor.

21.12.2024 21:46  Güncelleme: 22:38
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Arnavutluk hükümetinin, Çinli sosyal paylaşım platformu TikTok'u en az 1 yıl yasaklama kararı aldığı belirtildi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, yerel basına yaptığı açıklamada, ülkede bir süredir üzerinde tartışılan "TikTok yasaklanması çalışması" hakkında karar aldıklarını ifade etti.

EN AZ 1 YILLIĞINA YASAKLANACAK

Rama, karar kapsamında TikTok'un ülkede 2025 itibarıyla en az 1 yıllığına yasaklanacağını belirtti. Söz konusu kararın ülkede 18 Kasım'da, 14 yaşındaki bir çocuğun akranı tarafından öldürülmesi sonrasında alınması dikkati çekti.

NE OLMUŞTU?

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Fan Noli İlkokulunda 14 yaşındaki öğrenci Martin Cani, 18 Kasım'da bir başka öğrencinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybetmişti. Öğrenciler arasındaki tartışmanın sosyal medyadan başladığı ileri sürülmüştü. Rama olay sonrası yaptığı ilk açıklamada, TikTok ve Snapchat'i yasaklamayı tartıştıklarını kaydetmişti.

Arnavutluk\'tan TikTok\'a 1 yıllık yasak
Kaynak: AA

Sosyal Medya, Teknoloji, Güvenlik, Politika, Güncel, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutluk'tan TikTok'a 1 yıllık yasak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • VURKAÇOĞLU:
    Birtane Arnavut vardı takip ettiğim gitti. Neyse bir sene sonra görüşürüz artık 1 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    ABD de Olmasın 1 0 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    birazda buraya yasak 1 0 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Darısı bizim başımıza inşallah. 1 0 Yanıtla
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