Arp ve Flütün Sihirli Yolculuğu - Son Dakika
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Arp ve Flütün Sihirli Yolculuğu

Akyol ve Evcil, 25 yıllık dostluklarını müzikal yolculuk konserleriyle kutladı.

05.11.2024 11:16
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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Arp Grup Şefi Çağatay Akyol ile İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Grup Şefi Bülent Evcil, 25 yıllık dostluklarını, farklı ülkelerin ezgilerini bir araya getirerek sundukları müzikal yolculuk konserleriyle taçlandırarak müzikseverlere sunuyor.

CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'da arp virtüözü Akyol ve flüt virtüözü Evcil, "arp ve flütün sihirli müzikal yolculuğu" temasıyla konser verdi.

Müzik camiasınca tanınan flüt virtüözü Sir James Galway tarafından "jenerasyonunun en iyi flütçüsü" olarak yorumlanan ve Belçika Kraliyet Sanat Teşvik Madalyası sahibi Evcil ile 12 yıldır Arp Anatolia grubuyla 30'dan fazla ülkede Türk müziğini ve türküleri arp ile dünyaya tanıtan Akyol, Ankara'daki konserde bir araya geldi.

Johann Sebastian Bach eseriyle konseri açan sanatçılar, Christoph Willibald Gluck'in "Dance of Blessed Spirit", Jacques Ibert'in "Entr'acte", Maurice Ravel'in "Habanera", Pietro Morlacchi'den "Il Pastore Svizzero", Giulio Briccialdi'den "Vedenik Karnavalı"nı seslendirdi.

Akyol ve Evcil, Fazıl Say'ın kızı için yazdığı "Kumru", Kevser Hanım'ın "Şehnaz Longa" ve Katibim eserlerini de müzikseverlere sundu.

Müzikseverlerin ilgi gösterdiği konserde sanatçılar, tekrar sahneye çıkarak Şehnaz Longa ve Katibimi yeniden seslendirdi.

Konserlerinde seslendirdikleri eserlerin hikayelerini de aktaran iki sanatçı, 2020 yılında ABD turnesi kapsamında Harvard Üniversitesinde de birlikte konser vermişti.

En son Mariinsky'de konser verdiler

Konser öncesi, AA muhabirine açıklama yapan Bülent Evcil, Çağatay Akyol ile çok eski dostlukları olduğunu ve dünyanın dört bir yanında konserler verdiklerini söyledi.

Evcil, "En son Rusya'nın tarihi sanat kurumlarından Mariinsky Tiyatrosunda konser verdik. Bizim çeşitli ülkelerin müziklerinden oluşan 'müzikal yolculuk' adını verdiğimiz projemizi Ankaralı müzikseverlerle buluşturmaktan mutluyuz." dedi.

Akyol ile 23 ve 24 Kasım'da İstanbul'da Minoa Kitapçısında iki resital vereceklerini belirten Bülent Evcil, yurt dışı konserlerinin de heyecan verici olduğunu ve etki yarattığını söyledi.

Evcil, "Çağatay ile yurt dışında buluştuğumuzda tekrarı da oluyor, beğeni sağlıyor ve farklı ülkeler davet ediyor. 25 yıldır birlikte çalışıyoruz. Zaten çocukluk arkadaşıyız ve birbirimizi iyi tanıyoruz. Konserlerimize devam edeceğiz." dedi.

Oda müziği için ideal bir akustiğe sahip CSO Ada Ankara Mavi Salonda konser verecek olmaktan da mutlu olduklarını belirten Evcil, iki mitolojik enstrümanı modern haliyle seyirciyle buluşturmanın keyfini yaşadıklarını kaydetti.

"Oda müziğinde sanatçıların uyumlu olması önemli"

Akyol, arp ve flütün birlikteliğinin mitolojiden geldiğini belirterek, "İki kardeş enstrümanın dostluğu binlerce yıl öncesine dayanıyor. Binlerce yıl süren yolculuğun arasında bütün bestecilerin de birbirine yakıştırdığı arp ve flüt pek çok repertuvara sahip." dedi.

Her konserde repertuvara eklemeler yaptıklarını ve gittikleri ülkeye göre biçimlendirdiklerini belirten Akyol, Türk müziği eserlerinin olmazsa olmazı olduklarını söyledi.

Akyol, "Bülent Evcil ile birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Aynı anda nefes alıyoruz artık. Sahnedeki uyumu yakaladık. Birbirimizin gözüne baktığımızda ne yapacağımızı artık anlıyoruz. Oda müziğinde sanatçıların uyumlu olması önemli. Vücudumuz alıştı artık birlikte çalmaya. Birliktelik devam edecek." diye konuştu.

Oda müziğinde performans başarısının yüzde ellisinin salonla alakalı olduğunu kaydeden Akyol, "Oda müziği için keyifli bir salon olan CSO Ada Ankara Mavi Salonda seyirciyle kontak kurabiliyoruz. Bu açıdan da burada konser vermek mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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