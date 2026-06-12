Artvin Barajı\'nda Yangın Tatbikatı

ARTVİN Barajı'nda olası acil durumlara karşı hazırlık seviyesinin artırılması amacıyla kapsamlı kurtarma ve yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği barajın trafo merkezinde çıkan yangında türbin bölümünde mahsur kalan personel kurtarıldı.

Çoruh Nehri üzerindeki Artvin Barajı'nda, olası acil durumlara karşı hazırlık seviyesinin artırılması amacıyla yangın tatbikatı düzenlendi. Gerçeğini aratmayan tatbikat, Artvin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama Kurtarma Operasyon Şefi İsmail Hanlıoğlu'nun koordinasyonunda gerçekleştirildi. Tatbikata, AFAD, Yusufeli İtfaiyesi, jandarma, Çoruh Arama Kurtarma ekipleri ile Artvin Barajı çalışanlarından oluşan yaklaşık 40 kişilik ekip katıldı. Artvin-Yusufeli kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Artvin Barajı'nda düzenlenen tatbikatta, trafo merkezinde meydana gelen arıza nedeniyle patlama yaşandığı ve ardından yangın çıktığı senaryosu uygulandı. Senaryo gereği yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, yoğun dumandan etkilenerek türbin bölümünde mahsur kalan personelin kurtarılması için AFAD ve Çoruh Arama Kurtarma ekipleri harekete geçti. Merdiven ve asansörlerin kullanılamadığı varsayılan tatbikatta ekipler, halat sistemleri kullanarak mahsur kalan personele ulaştı. AFAD ekipleri tarafından bulunduğu noktadan alınan personel, güvenli şekilde tahliye edildi.

'STATİK İSTASYON KURARAK İPLE ERİŞİM SAĞLADIK'

AFAD İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ömer Burak Korucu, "Bugün, Artvin Barajı'nda bir tatbikat gerçekleştirdik. Buradaki amacımız, acil müdahale ekiplerinin kapasitesini geliştirmek ve personelin yangın hakkında farkındalık kazanmasını sağlamak için burada bulunduk. Paydaş kurumlarımızla beraber önce dışarıdaki yangına müdahale ettik sonra içeride mahsur kalan personelimize statik istasyon kurarak, iple erişim sağlamış olup, yaralı personelimizi alıp ambulans ekiplerine sevkini sağladıktan sonra başarıyla tatbikatımızı sonlandırmış bulunmaktayız" dedi.

'BİRÇOK TATBİKAT DÜZENLEMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Artvin Barajı İdari İşler Sorumlusu Hakan Öztürk, tatbikatın başarılı geçtiğini ifade ederek, "Bugün barajımızda AFAD İl Müdürlüğü, Jandarma, Yusufeli İtfaiyesi ve diğer paydaşlar olarak da Çoruh Arama Kurtarma ile birlikte bir tatbikat düzenledik. Bu tatbikata katılan bütün ekiplere çok teşekkür ederiz. Daha sonra içeride mahsur kalan bir arkadaşımızın kurtarma tatbikatı yapıldı. Bundan sonra birçok tatbikat düzenlemeyi düşünüyoruz. İnşallah onlarda da tatbikat olur, sadece gerçek olmaz" diye konuştu.

'KENDİMİZİ GELİŞTİRMEK ADINA FAYDALI'

Çoruh Arama Kurtarma Dernek Başkanı ve Ekip Lideri Tolga Şatır da "Bu tatbikatta derneğimiz akredite dernek olarak katıldık ve hem kendimizi geliştirme anlamında hem de barajdaki olabilecek durumlara karşı bir çalışma yaptık. Çok da güzel oldu. Amacımız, derneğimiz olarak Artvin'deki olabilecek her türlü afet durumuna karşı AFAD'a destek olmak ve onların yanında olmak hem kendimizi geliştirmek hem de fayda sağlamak" ifadelerini kullandı.