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Artvin Belediyesi 2024 Yılı İlk Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Artvin Belediyesi 2024 Yılı İlk Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Artvin Belediyesi, 2024 yılı ilk meclis toplantısını Belediye Başkanı Demirhan Elçin başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda denetim komisyonu üyeleri gizli oylama sonucunda belirlendi ve belediye zabıta ve itfaiye personeline ödenecek fazla çalışma ücretlerinin artırılması teklifi kabul edildi. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, sivil toplum kurulu temsilcileri ve vatandaşlar da toplantıya katıldı.

Artvin Belediyesi 2024 Yılı İlk Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi
04.01.2024 - 16:13,  Güncelleme: 16:13
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Artvin Belediyesi 2024 yılı ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Demirhan Elçin başkanlığında, meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, denetim komisyonuna gizli oylamayla Saniye Meriç Küçükay, Gülşen Kurul ve Yüksel Akdeniz seçildi.

Toplantıda ayrıca, belediye zabıta ve itfaiye personeline 2024 yılında ödenecek fazla çalışma ücretlerinin artırılması teklifi de oylanarak kabul edildi.

Toplantıya, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, sivil toplum kurulu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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