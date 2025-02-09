Artvin\'de Eğitimde İşbirliği Protokolü

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Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Artvinliler Hizmet Vakfı arasında, Artvin'deki ortaöğretim öğrencilerinin üniversiteye giriş sınavı başarılarının artırılması amacıyla imzalanan işbirliği protokolü kapsamında yapılan çalışmalar, İstanbul'da düzenlenen değerlendirme toplantısında ele alındı.

Vakfın Beykoz'daki merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Artvin Valisi Turan Ergün, Artvin İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, akademisyenler, iş insanları ve vakfın yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Vali Ergün, toplantıda yaptığı konuşmada, Artvin'de eğitime ayrılan payın gün geçtikçe arttığını söyledi.

Artvin'deki 156 okulda 23 bin 401 öğrenciyle eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Ergün, "Bu kapsamda başarıyı teşvik etmek için sadece 2 yıl gibi kısa sürede, 1575 öğrenciye yüz yüze kurslar verilmesi, başarılı öğrenciler için çeşitli ödüllerin yanında kültür gezileri düzenlenmesi, isteyen tüm 8. ve 12. sınıf öğrencilerine çevrim içi öğrenme platformu sunulması gibi birçok destekleyici çalışma yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

Artvin İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, okula devam oranında Türkiye'de birinci sırada olduklarını söyleyerek, vakıfla işbirliği yapma nedenlerini anlattı.

Kentteki en başarılı öğrencilerin öğrenimlerini başka şehirlerde sürdürme kararlarının, sınıflardaki başarılı öğrenci sayısını azalttığına dikkati çeken Acar, eğitimdeki sorunlarını çözmek için vakıfla işbirliği içinde çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Acar, bu kapsamda ilk olarak Artvin'deki 21 başarılı öğrenciyi 1 haftalık İstanbul gezisi ile ödüllendirdiklerini ifade etti.

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ise eğitimde müfredat, öğretmen ve öğrenci unsurlarının önemine değinerek, "Yaşadığımız coğrafyayı hiçbir zaman unutmayalım. Eğer biz başarılı olursak çevremize ve ülkemize ışık saçacağız. Dolayısıyla eğitim sorununu mutlak süreçte çözmemiz gerektiğini bu değerlendirme toplantımızla ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından işbirliği protokolü kapsamındaki çalışmalara yönelik toplantı gerçekleştirildi.