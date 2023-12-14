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Artvin'de heyelan sonucu ev çöktü, 1 büyükbaş hayvan öldü - Son Dakika
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Artvin'de heyelan sonucu ev çöktü, 1 büyükbaş hayvan öldü

Artvin'in Ortaköy köyünde meydana gelen heyelan sonucu 2 katlı boş ev ile yanındaki samanlık ve ahır çöktü. Enkaz altında kalan 2 büyükbaştan 1'i hayatını kaybetti. Jandarma ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

14.12.2023 - 19:32,
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ARTVİN'de heyelan sonucu 2 katlı boş ev ile yanındaki samanlık ve ahır çöktü. Enkaz altında kalan 2 büyükbaştan 1'i öldü.

Merkeze bağlı Ortaköy köyünde gece saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak, Muhittin Öztürk'e ait 2 katlı boş ev ile yanındaki samanlık ve içerisinde 2 büyükbaş hayvanın olduğu ahırın üzerine düştü. Heyelanda ahşap ev, samanlık ve ahır yıkıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri, sevk edildi. Ekipler, çöken ahırda bulunan büyükbaşları kurtarma çalışması başlattı. Büyükbaşlardan 1'i kurtarılırken, 1 ineğin öldüğü belirlendi. Ekipler, bölgede inceleme çalışması başlattı. (DHA)

Artvin\'de heyelan sonucu ev çöktü, 1 büyükbaş hayvan öldü
Kaynak: DHA
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