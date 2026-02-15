ASBÜ'den Uluslararası Sıralama Hedefi - Son Dakika
ASBÜ'den Uluslararası Sıralama Hedefi

15.02.2026 11:28
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, QS sıralamalarında ilk 500'e, sonra ilk 100'e girmeyi hedefliyor.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, üniversitenin uluslararası sıralamalardaki hedefinin kısa vadede ilk 500'e, orta ve uzun vadede ise ilk 100'e girmek olduğunu söyledi.

İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds (QS) tarafından açıklanan "Avrupa Üniversiteleri 2026 Sıralaması"nda ASBÜ, sıralamada ilk kez yer alarak Türkiye'de ilk 100'de, Avrupa'da ise 701-900 bandında konumlandı.

Rektör Prof. Dr. Arıcan, üniversitenin QS sıralamaları ve hedeflerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sıralamalarda Avrupa'da en çok üniversitesinin yer aldığı ikinci ülke konumunda olduğunu hatırlattı.

Üniversitenin, sıralamalarda kendine ilk 1000'de yer bulmasının önemine işaret eden Arıcan, 2013'te kurulan ASBÜ'nün genç bir üniversite olduğunu söyledi.

Bu tür akademik sıralamalara 10 yılını yeni tamamlamış ve mezunlarını yeni veren üniversitelerin çok nadir girdiğini belirten Arıcan, bu başarının herkese ait olduğunu vurguladı.

ASBÜ'nün kuruluş felsefesinin çok önemli olduğunun altını çizen Arıcan, "Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, beşeri sermayemizi yetiştirmek üzere tematik olarak aslında yeni nesil bir üniversite. Yeni nesil bir üniversite olarak sosyal bilim temalı, sağlık ve doğa bilimleri olmaksızın bu bağlamda yükseköğretimin, eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve girişimciliği yapan bir üniversite olarak ilk 1000'de yer alması çok önemli." dedi.

Bu sıralamaları "karne" olarak niteleyen Arıcan, şunları kaydetti:

"Bu her şey demek değil ama üniversitemizin kuruluş felsefesinin çok yerinde olduğu, üniversitemizin kurulduğu günden itibaren hem vizyonunun hem de misyonunun haklı bir şekilde yerine getirildiği, akademisyenleriyle, idari personelleriyle, öğrencileriyle, paydaşlarıyla, dış paydaşlarıyla, uluslararası paydaşlarıyla işbirliğini uyumlu götürdüğünün aslında bir tescili demektir."

"Değerlendirmelerde yer almak için çok ciddi bir stratejik çalışma yaptık"

Prof. Dr. Arıcan, QS sıralamalarında sadece yayın ve atfın dikkate alınmadığını, sıralamalarda birçok bileşenin bulunduğunu anımsattı.

QS'in değerlendirmelerinin bağımsız yapıldığına, en güçlü kriterin akademik itibar olduğuna dikkati çeken Arıcan, akademik itibarda, paydaşların görüşleri, işbirliği yapılan kuruluşlar ile öğrencilerin istihdam edildiği kuruluşların öne çıktığını söyledi.

Üniversite bünyesinde görev yapan akademisyenlerin yayınlarının da sıralamalarda belirleyici olduğuna işaret eden Arıcan, öğrencilerin yurt dışına gidişi, yabancı öğrenci ve hocaların üniversiteye gelmesinin de sıralamalarda önemli olduğunu ifade etti.

Arıcan, şöyle devam etti:

"Tüm bunlara bütüncül bakıldığında aslında her bir kategoride iyi bir puan almanız gerekiyor. Üniversitemiz, kurulduğu günden itibaren standartları yüksek bir üniversite. Özellikle dil ağırlıklı bir eğitim veriliyor. Tüm bölümlerimiz mutlaka en az yüzde 30 yabancı dil. Öğrencilerimiz mezun olurken ikinci bir dili öğrenerek mezun oluyor. Öğretim üyesi kadromuz çok güçlü. Oldukça fazla yurt dışında doktora yapan, özellikle kurulduğumuz günden itibaren devletimizin sağlamış olduğu 1416 Sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ile yurt dışına doktora için giden oldukça fazla hocamız var. Dolayısıyla bunların tümünde bizim başından itibaren standartlarımız söz konusuydu."

Üniversitenin faaliyetlerinin 2016'da başladığını, ilk mezunlarını 2021'de vermeye başladığını hatırlatan Arıcan, "Aslında henüz gelişen bir üniversiteyiz ama tüm bunlarla beraber biz 10'uncu yılımızda uluslararası değerlendirmelerde yer almak için çok ciddi bir stratejik çalışma yaptık." dedi.

"QS'in bu değerlendirmesi bizler için büyük bir motivasyon"

Prof. Dr. Arıcan, üniversitede 82 farklı ülkeden öğrencinin bulunduğunu, hedeflerinin ülke sayısını 100'e çıkarmak olduğunu bildirdi.

Tüm bu çalışmaların yanı sıra son yıllarda Yükseköğretim Kurulunun desteğiyle fakülte bazlı programlarda 50 kontenjanı, bölüm bazlılarda ise 30 kontenjanı standart hale getirdiklerini belirten Arıcan, hoca başına düşen öğrenci sayılarının da iyi hale gelmesiyle sıralamalarda başarı yakaladıklarını ifade etti.

Arıcan, üniversitenin gelecek yıllarda uluslararası sıralamalarındaki hedeflerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim hedefimiz bundan sonraki değerlendirme ve sıralama kuruluşlarında ilk 500'de yer almak. Kısa, orta ve uzun vadeye doğru da ilk 100'lere doğru bu hedefimizi gerçekleştirmek. THE gibi önemli bir değerlendirme kuruluşu var. Bu kuruluşların bazılarında sizin belli bir süreyi katetmenizi bekliyorlar. Yani 15 ila 20 yıl ve totalde hoca sayısı olarak da belli bir rakamınızın ve belli bir yayın toplamının oluşmasını bekliyorlar. Bu anlamda iyi bir çalışma ekibimizle fakültelerimizle bölümlerimizle iç ve dış paydaşlarımızla bu konuda ciddi bir strateji oluşturmuş durumdayız."

Özellikle QS'in bu değerlendirmesi bizler için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Bize aslında sorumluluk da yükledi. Bazen bu tür sıralamalarda bir eşik, iyi bir başlangıç, güçlü de bir motivasyon sağlıyor. Sıralama, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin tüm akademik ve idari personelini, öğrencilerini, mezunlarını ve paydaşlarını ciddi anlamda motive etmiş durumda. Hedefimiz, tüm değerlendirme kuruluşlarında kısa vadede ilk 500'ler, orta ve uzun vadeye doğru da ilk 100'lerde yer almak. Üniversite, ülkemizin gerçekten iftihar ettiği o beşeri sermayeyi en iyi şekilde yetiştirdiği ve ihtiyaç duyduğu akademik çalışmaları, bilimsel çalışmaları, çözüm odaklı raporları, yayınları yapan, politika önerilerinde bulunan, dünyanın da önemli sosyal ve kültürel sorunlarına ışık tutan bilimsel çalışmaları yaparak bu sıralamalarda yer almaya devam edecek. Tüm çabamız ve gayretimiz bu yönde olacak."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
