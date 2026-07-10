ASELSAN ve ROKETSAN'dan Hava Savunma Anlaşmaları - Son Dakika
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ASELSAN ve ROKETSAN'dan Hava Savunma Anlaşmaları

ASELSAN ve ROKETSAN\'dan Hava Savunma Anlaşmaları
10.07.2026 13:21
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Savunma Sanayii Başkanlığı, hava savunma sistemleri için ASELSAN ve ROKETSAN ile yeni anlaşmalar imzaladı.

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı, ASELSAN ve ROKETSAN ile hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projelerine ilave yeni iş birliği anlaşmaları imzaladı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gök vatan savunmasında büyük gün. 18 Şubat 2026 tarihli Savunma Sanayi İcra Komitesi (SSİK) kararları doğrultusunda, ASELSAN ve ROKETSAN ile HİSAR-A ve HİSAR-O hava savunma sistemleri ilave seri üretim sözleşmelerini imza altına aldık. ÇELİKKUBBE vizyonumuz ve NATO çerçevesindeki taahhütlerimiz kapsamında çok katmanlı hava savunma mimarimizi güçlendirmeye kararlıyız. Son 23 yılda atılan adımlarla savunma sanayii alanında ülkemizin ihtiyaç duyduğu tüm ileri seviye kabiliyetleri karşılayabilecek 4 binin üzerinde şirket, yaş ortalaması 34'ün altında olan 100 bin kişilik mühendis ve teknisyen ordusundan oluşan bir ekosisteme sahibiz. Başkanlığımız koordinasyonunda hayata geçirilen her yerli ve milli proje; kaynaklarımızın ülke içinde kalmasını sağlıyor, istihdamı destekliyor ve sanayi kapasitemizin artırılmasına katkı sunuyor. Savunma sanayiimizin bugünlere gelmesinde tarihi bir rol üstlenen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ASELSAN İLE 1,4 MİLYAR AVRO TUTARINDA SÖZLEŞME

ASELSAN ile imzalanan sözleşme, hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projelerine ilave olarak toplam tutarı 1 milyar 470 milyon 500 bin 12,38 avro değerindeki yatırımları kapsıyor. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, konuya ilişkin sanal medya paylaşımında, "ÇELİKKUBBE'yi güçlendirmeye devam ediyoruz. Savunma Sanayii Başkanlığımız ile imzaladığımız bu sözleşme, hava savunma sistemlerimizin seri üretim gücünü daha da artıracak. Devletimizin desteğiyle yüksek adetlerde üretmeyi ve ülkemizin güvenliği için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

ÇELİKKUBBE'DE BÜTÜN KATMANLAR TAMAMLANDI

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, hava savunma sistemlerinde, gök vatanın karşı konulmaz yapısı olan çok katmanlı hava savunma sistemi ÇELİKKUBBE öne çıkıyor. ÇELİKKUBBE hava sahasındaki her türlü tehdidi bertaraf edebiliyor. Sistemler sistemi olarak tanımlanan ÇELİKKUBBE, gök vatanın dört bir yanını kapsayacak güvenlik şemsiyesi olarak dikkat çekiyor. Katmanlar halindeki sistem, çok alçak irtifadan başlayıp en yükseğe varana kadar tüm tehditleri bir yelpaze içinde karşılayabiliyor. ÇELİKKUBBE, 'hedefi tespit et, değerlendir, karar ver ve imha et' şeklinde görev yapıyor. En son SİPER'in envantere kazandırılmasıyla ÇELİKKUBBE'de bütün katmanlar tamamlanarak envantere kazandırıldı. Sistemin en alçak irtifasında daha çok sürü dronlara ve kamikaze İHA'lara karşı maliyet etkin savunmayı amaçlayan KORKUT benzeri sistemler bulunuyor. ÇELİKKUBBE'nin orta katmanında HİSAR, üst katmanında ise SİPER yer alıyor.

ÇELİKKUBBE, ASELSAN'ın uzun yılardır geliştirdiği teknolojik yetkinliklerin bir araya getirilmesiyle kurgulanan oyun değiştirici bir yetkinlik olarak göze çarpıyor. Her geçen gün yeni kabiliyetler kazanan ÇELİKKUBBE, güncellenmeye ve örülmeye devam ediliyor. ÇELİKKUBBE, tüm hava savunma unsurlarının ve silahların bir ağ yapısı altında entegre çalışmasını sağlıyor. Ortak hava resmi oluşturan ÇELİKKUBBE, bu görüntülerin gerçek zamanlı olarak harekat merkezlerine ulaştırılmasını ve yapay zeka destekli şekilde karar vericilere sunulmasına olanak tanıyor.

ÇELİKKUBBE'DE ASLAN PAYINI ASELSAN ÜSTLENİYOR

ÇELİKKUBBE ile KORKUT, HİSAR-A, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR-O ve SİPER gibi hava savunma sistemleri birbirine entegre şekilde çalışabiliyor. Silah sistemlerine ilaveten hedefin hassas takibini, teşhisini ve sınıflandırmasını gerçekleştiren radar ve elektro-optik sistemler de ÇELİKKUBBE içerisinde bir bütün halinde görev yapıyor. İçerisinde birçok hava savunma silah sistemini, radarı, elektro-optik çözümleri, haberleşme modüllerini, komuta kontrol istasyonlarını ve yapay zekayı barındıran ÇELİKKUBBE, Türkiye'nin hava savunma alanındaki beyni durumunda. ÇELİKKUBBE'de aslan payını ASELSAN üstleniyor. ASELSAN'ın paydaşlarıyla gerçekleştirdiği ÇELİKKUBBE'nin ana misyonu, hava resminin gerçek zamanlı olarak oluşturulup dağıtılması ve tüm algılayıcılar ile silahların bir ağ yapısı altında tam entegre çalışması olarak tanımlanıyor.

HAKİM HAVA KOMUTA KONTROL SİSTEMİ ÇELİKKUBBE'NİN KRİTİK BİR PARÇASI

Günümüzde yüksek teknoloji hava tehditlerine karşı etkinlik sağlayabilmek için tüm unsurların koordineli kullanımına ihtiyaç duyuluyor. Bu amaçla ASELSAN portföyündeki mevcut çözümler ve gelecekte devreye alınacak sistemlerin bir arada ve tam entegre çalışmasını sağlaması için ÇELİKKUBBE devreye alındı. ÇELİKKUBBE içerisindeki sistemlerin koordinasyon halinde çalışmasını yönetecek üst akıl çözümü HAKİM, yine ASELSAN tarafından sağlanıyor. Buna ek olarak, algılayıcı sistemler ve haberleşme çözümleri de ASELSAN tarafından geliştiriliyor. HAKİM hava komuta kontrol sistemi, milli imkanlarla geliştirilen ilk hava komuta kontrol sistemi olarak öne çıkıyor. HAKİM, bu özellikleriyle ÇELİKKUBBE'nin kritik bir parçası olarak görev yapıyor.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Roketsan, Aselsan, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ASELSAN ve ROKETSAN'dan Hava Savunma Anlaşmaları - Son Dakika

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