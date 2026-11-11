ASFAT, COP31\'de havadan su üreten cihazı 25 bin litreye kadar tasarlıyor

Haber: Nalin DİRİ - Kamera: Gurbettelli YALÇIN

(ANTALYA) - Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) Genel Müdür Müşaviri Fırat Kılıç, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, havadan su ve elektrik üreten cihazlar, sodyum bazlı batarya ve hidrojen yakıtlı gemi projelerine ilişkin bilgi verdi. Kılıç, "Biz güçlü bir savunma ile temiz bir gezegen arasında bir tercih yapmak zorunda değiliz, ikisini birlikte başarabiliriz şeklinde düşünüyoruz" dedi.

ASFAT Genel Müdür Müşaviri Fırat Kılıç, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında ASFAT'ın çevre dostu savunma teknolojilerine yönelik çalışmalarını ANKA Haber Ajansı'na anlattı. COP31'in önemine değinen Kılıç, bir önceki konferansta fosil yakıtlar konusunda tam bir uzlaşı sağlanamadığını hatırlatarak, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen zirveden olumlu sonuçlar beklediklerini söyledi.

ASFAT'ın 27 askeri fabrika ve 8 tersane ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ürün ve hizmet sağladığını belirten Kılıç, savunma sanayisinde çevresel sürdürülebilirliğe önem verdiklerini ifade etti. Kılıç, "Biz güçlü bir savunma ile temiz bir gezegen arasında bir tercih yapmak zorunda değiliz, ikisini birlikte başarabiliriz şeklinde düşünüyoruz" dedi.

"17 LİTRELİK CİHAZLARDAN 25 BİN LİTRELİK CİHAZLARA KADAR TASARIM YAPABİLİYORUZ"

ASFAT'ın COP31'de sergilediği havadan su üreten cihaz hakkında bilgi veren Kılıç, "Burada görmüş olduğunuz havadan su üreten bir cihazımız var. Bu ürünü biz şu an askeri amaçlı ürettik. Birliklerimizin zorlu coğrafyalarda görev yaparken askeri personelimizin havadan, bağıl nemden üretilen bu sudan faydalanmasını düşündük. 17 litrelik cihazlardan 25 bin litrelik cihazlara kadar tasarım yapabiliyoruz" diye konuştu.

Cihazların elektrik şebekesine bağlı veya şebekeden bağımsız olarak çalışabildiğini belirten Kılıç, sistemlerin güneş enerjisinden yararlanarak havadaki bağıl nemden su elde ettiğini söyledi. Kılıç, üretilen suyun pH değerinin yüksek olduğunu, cihazların askeri birliklerde, sahada ve deniz araçlarında kullanılabildiğini ifade etti.

"HAVADAN SU ÜRETEN CİHAZIMIZ VE HAVADAN ELEKTRİK ÜRETEN CİHAZIMIZ"

Geliştirilen sistemlerin sivil alanlarda da kullanılabileceğini belirten Kılıç, özellikle depremlerin ardından yaşanan temiz su ve enerji sıkıntılarına dikkati çekti. Kılıç, "Yurdumuz, Allah bir daha yaşatmasın, bir afet bölgesi. Depremde biliyorsunuz suyla ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyoruz, enerjiyle ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. İki cihazımız var, havadan su üreten cihazımız ve havadan elektrik üreten cihazımız. Sadece askeri amaçla yapıldı ama sivil unsurlar için de kullanabileceğimiz iki tane cihaz" dedi.

Söz konusu cihazların havadaki sıcaklık farkı ve bağıl nemden yararlandığını belirten Kılıç, sistemlerin doğrudan emisyon oluşturmadığını ifade etti. Havadan elektrik üreten cihazın kendi enerji depolama sistemine sahip olduğunu aktaran Kılıç, bu teknolojinin belirli koşulların sağlanması durumunda sivil kullanıma uygun hale getirilebileceğini söyledi. Kılıç, sistemlerin özellikle afet ve acil durumlarda AFAD tarafından değerlendirilebileceğini belirtti.

"SODYUM BAZLI BİR BATARYA ÜRETTİK"

ASFAT'ın enerji depolama teknolojileri üzerinde de çalıştığını belirten Kılıç, insansız kara, deniz ve hava araçlarında kullanılan lityum bazlı bataryalara alternatif geliştirdiklerini bildirdi. Kılıç, "Biz ASFAT olarak AR-GE çalışmasını tamamladığımız sodyum bazlı bir batarya ürettik. Doğaya herhangi bir zararı yok. Hammaddesi ülkemizden kolay temin edilebiliyor. Yerli, milli, dışa bağımlılığımızı azaltan ve yurt dışına döviz çıkışını engelleyen bir ürün geliştirdik" diye konuştu.

Sodyum bazlı enerji depolama teknolojilerine yönelik çalışmaların devam ettiğini de belirten Kılıç, bu sistemlerin daha verimli ve kullanışlı hale getirilmesini hedeflediklerini söyledi.

"HİDROJEN YAKITLI ÜRETİYORUZ"

ASFAT'ın en önemli faaliyet alanlarından birinin deniz araçları üretimi olduğunu belirten Kılıç, milli savaş gemileri başta olmak üzere birçok deniz unsurunun üretimini gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye Çevre Ajansı için deniz yüzeyi temizleme teknesi ürettiklerini aktaran Kılıç, hidrojen yakıtlı gemi projesine ilişkin, "Şu an ürettiğimiz çok yüksek gros tonlarda olan, süper tanker dediğimiz büyük gemilerden birisi var. Onu da hidrojen yakıtlı üretiyoruz. Hidrojen yakıtlı olduğu için o da sıfır emisyon. Doğaya, denizlerimizi kirletmiyor, hava sahalarımızı kirletmiyor" ifadelerini kullandı.

ASFAT'ın kendi tasarımı ve üretimi olan ASBOT'ların da çeşitli güvenlik ve kamu kuruluşlarına teslim edildiğini belirten Kılıç, "Ülkemizin güvenlik kuruluşlarına bu ASBOT'lardan veriyoruz. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne, Çevre Ajansı'na, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne verdik. Daha sonra Orta Doğu'ya ve Avrupa ülkelerine ihracatını gerçekleştirdik" dedi. Kılıç, botların kıyı güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra çevre ihlallerinin denetlenmesinde de kullanıldığını söyledi.

"ATIK LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ PROJEMİZ VAR"

ASFAT'ın atık lastiklerin geri dönüşümüne yönelik bir tesis projesi üzerinde çalıştığını açıklayan Kılıç, tesisi yakın zamanda faaliyete geçirmeyi planladıklarını bildirdi. Türkiye'de her yıl yaklaşık 50 milyon atık lastik ortaya çıktığını belirten Kılıç, bu lastiklerin doğada uzun yıllar çözünmeden kalabildiğini ve yer altı sularının kirlenmesine yol açabildiğini söyledi.

Kılıç, geri dönüşüm projesine ilişkin, "Bizim atık lastik geri dönüşüm tesisi projemiz var. Yakın zamanda faaliyete başlayacağız. Atık lastikler, yılda bizim ülkemizde 50 milyon adet, her yıl atık lastik ortaya çıkıyor. Bunların özellikle yüzyıllarca doğada absorbe edilememesi ve yer altı sularımızı kirletmesi nedeniyle bizim bunları sıfır atık belgeli bir projeyle tekrar ekonomiye kazandırmak gibi bir çalışmamız var" diye konuştu. Bir atık lastiğin geri dönüşümünden yaklaşık yüzde 35 oranında karbon siyahı, yüzde 45 oranında piroliz yağı, yüzde 10 oranında çelik ve yüzde 10 oranında gaz elde edilebildiğini belirten Kılıç, geri kazanılan malzemelerin savunma sanayisinde kullanılabileceğini söyledi.

Kılıç, "Lastik dönüşümünden bir lastikten yüzde 35'e kadar karbon siyahı elde ediyoruz. Bu karbon siyahı özellikle imalat sanayisinde kullanılan. Şu an bunu çektiğiniz kameranın aksamının bile üretildiği ham madde bu aslında. Biz bunu yine askeri araçlarımızın üretiminde kullanacağız. Drone vesaire gibi ürünlerin üretiminde kullanacağız" dedi. Piroliz yağının askeri tesislerde yakıt olarak kullanılabileceğini veya uygun işlemlerden geçirilerek akaryakıt olarak değerlendirilebileceğini aktaran Kılıç, geri kazanılan çeliğin de yeniden ekonomiye kazandırılabileceğini ifade etti.

"TEL VE GAZ YOK"

ASFAT'ın çevresel etkileri azaltmaya yönelik geliştirdiği diğer teknolojilere de değinen Kılıç, tel ve gaz kullanılmadan çalışan bir lazer kaynak cihazı geliştirdiklerini açıkladı. Kılıç, "Normal lazer kaynak cihazlarında tel ve gaz kullanılıyor ve bu ortaya çıkan gaz bir emisyon salgılıyor doğaya ve zararlı etkileri var. Bu cihazda ise tel ve gaz yok" dedi. Kılıç, lazer kaynak cihazının askeri fabrikalar ve tersanelerdeki üretim faaliyetlerinde kullanılabilecek şekilde geliştirildiğini söyledi.

"İNSAN SAĞLIĞINA, MEKANİK VE ELEKTRONİK CİHAZLARA ZARAR VERMEDEN"

ASFAT'ın yangın söndürme sistemleri de geliştirdiğini açıklayan Kılıç, geleneksel yangın söndürme uygulamalarında kullanılan bazı maddelerin insan sağlığına ve elektronik ekipmanlara zarar verebildiğini belirtti. Kılıç, ASFAT tarafından geliştirilen yangın söndürme sistemlerinin orduevlerinde ve askeri tesislerde kullanıldığını belirterek, "ASFAT tarafından geliştirilen, orduevlerimizde, askeri tesislerimizde kullanılan bu yangın söndürme sistemleri kesinlikle insan sağlığına ve mekanik ve elektronik cihazlara da zarar vermeden ortaya çıkan yangın durumunu bertaraf edebiliyor" dedi.

ASFAT'ın çevre dostu savunma teknolojilerine yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirten Kılıç, enerji depolama sistemlerinin geliştirilmesi, deniz araçlarının çevresel etkilerinin azaltılması ve geri dönüştürülmüş malzemelerin savunma sanayisinde kullanılması üzerine çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.