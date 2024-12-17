Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti

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2025 yılı asgari ücreti için görüşmeler devam ediyor. İkinci toplantı dün (16 Aralık Pazartesi) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşti. Görüşmeler 14:30'da başlarken 15:30'da sona erdi. Türk-İş Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar görüşme sonrası "Sürecin uzayacağını düşünmüyorum" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısının tarihi de belli oldu. Komisyon perşembe günü saat 11:30'da bir araya gelecek. Asgari ücrete ilişkin işçi, işveren tarafının farklı talepleri olsa da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda çıkacak karar bağlayıcı oluyor. Komisyon, dört toplantının ardından nihai kararı verecek. 2025 asgari ücretinin ne kadar olacağı, bu toplantılarda yapılacak görüşmelere ve ekonomik verilere bağlı olarak şekillenecek. Üçüncü toplantı, bu sürecin en kritik aşamalarından biri olacak.

NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Her yıl 4 toplantı düzenleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu yıl 3 toplantıda net rakamı açıklayabileceği konuşuluyordu. Ancak ikinci toplantıda da her hangi bir rakamın belirlenmemesi, sürecin dört toplantıya sarkacağı ihtimalini güçlendirdi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN KRİTİK DÖNEM

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 31 Aralık'a kadar yeni asgari ücreti belirleyerek kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyor. Bu süreçte işçi, işveren ve hükümet temsilcileri, ekonomik verilere dayalı olarak pazarlıklarını sürdürecek.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.