Asgari Ücretin Alım Gücü Düşüyor

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(İSTANBUL) - İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce,"Yılbaşında 17.002 lira olan asgari ücretin alım gücü yıl sonunda TCMB'ye göre 11.741, İPA Yaşam Maliyeti verilerine göre 10.788 liraya denk olacak" dedi.

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce sosyal medya hesabı üzerinden asgari ücretin 1 yıllık süre içinde ne kadar eridiğine ilişkin açıklama yaptı. Gökçe'nin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Asgari ücret ne kadar eridi? Yılbaşında 17.002 lira olan asgari ücretin alım gücü yıl sonunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) göre 11.741, İstanbul Planlama Ajansı ( İPA) Yaşam Maliyeti verilerine göre 10.788 liraya denk olacak. Ocak - Ekim döneminde erime Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre 5.261, İPA'ya göre 6.214 lira.

Ocak ayındaki 17.002 liranın alım gücünü enflasyona karşı korumak için asgari ücretin TCMB verilerine göre 24.621, İPA verilerine göre 26.795 TL olması gerekiyor. Yani asgari ücret bu düzeye ulaşsa bile alım gücü bakımından ancak 2024 Ocak seviyesine ulaşacak. Bu yüzden bu oranı aşan, gelecek senenin enflasyon erimesini de öngören bir artış gerekiyor."