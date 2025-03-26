Asi Nehri'nde Balık Ölümleri Tedirgin Ediyor - Son Dakika
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Asi Nehri'nde Balık Ölümleri Tedirgin Ediyor

Hatay'da Asi Nehri'nde atık sular nedeniyle balık ölümleri yaşanıyor, vatandaşlar endişeli.

26.03.2025 14:36
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Suyun renginin değiştiği Asi Nehri'nde tedirgin eden balık ölümleri

HATAY - Hatay'da atık suların akıtılmasıyla suyun renginin kısmi olarak değiştiği Asi Nehri'nde gerçekleşen balık ölümleri, vatandaşları tedirgin etti.

Lübnan'dan doğarak Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin Antakya ilçe merkezinden geçtiği kısımlarda kısmi olarak balık ölümleri gerçekleşiyor. Her yıl yaz ayının başlangıcında su sıcaklığının artması sonrası oksijen yetersizliğinden dolayı Asi Nehri'nde balık ölümleri gerçekleşirken, Atatürk Parkı mevkisinde Özaykut Beton'a ait santralden nehre dökülen atık sularının oluşturduğu balçık ve suyun rengindeki değişim dikkat çekti. Telef olan balıklar nehir kenarında toplanırken, suyun sıcaklığının artmasıyla yüzeyde nefes almaya çalışan balıkların çaresiz mücadeleleri kameraya yansıdı.

"Yetkililerin burayla ilgili önlem alması lazım, Asi Nehrimize bu pis sular akmasın"

Gerçekleşen balık ölümlerinin tedirginliğe neden olduğunu ifade eden Hasan Temiz, "Dereden gelen pis sular balıklarımızı zehirliyor. Balıklar oksijensizlikten nefes alamıyor. Şu anda çimento fabrikasından nehre akan kirli su yüzünden balıklarımız zehirleniyor. Yazık günah balıklarımız ölüyor ve Asi'mize yazık. Yetkililerin burayla ilgili önlem alması lazım, Asi Nehrimize bu pis sular akmasın. Nehrimiz yeteri kadar zarar gördü" dedi.

"Balçık çimento fabrikasından geliyor, ekosistemi yerle bir ediyor"

Beton santralinden akan atık suyun Asi Nehri'nde balçık oluşturduğunu ifade eden Cemil Ada, "Gördüğünüz gibi Asi Nehri'nin bir kısmında çamur balçığı oluşmuş. Balçık çimento fabrikasından geliyor, ekosistemi yerle bir ediyor. Bizler için üzücü bir durum, balıklarımız ölüyor. Balıklarımız oksijensiz kaldığı, sular eksik olduğu için ölümler gerçekleşiyor. Su başka noktalarda kullanıldığı için su seviyesi artıyor ve ölümler gerçekleşiyor. Bir ay sonra Antakya'mızı kötü bir koku alacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Balıkçılık, Asi Nehri, 3-sayfa, Güncel, Hatay, Çevre, Doğa, Son Dakika

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