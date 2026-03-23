Aşık Veysel 53. yılında anıldı
23.03.2026 13:42
Aşık Veysel, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düzenlenen törenle vefatının 53. yılında anıldı.

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 53. yılında memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Aşık Veysel'in doğum yeri Sivrialan köyündeki mezarı başında yapılan anma programında konuşan Sivas Vali Yardımcısı Halil İbrahim Yeşilyurt, büyük ozanı doğup büyüdüğü topraklarda andıklarını söyledi.

Aşık Veysel'in çok önemli bir ozan olduğunu vurgulayan Yeşilyurt, "Gönül dünyamıza ışık tutan, sazıyla ve sözüyle milletimizin hafızasında silinmez izler bırakan büyük ozanımız Aşık Veysel Şatıroğlu'nu rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum." dedi.

Yeşilyurt, Aşık Veysel'e bıraktığı eşsiz türküler, deyişler, hikmet ve mana dolu sözler için şükran sunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun bağrından yetişen Aşık Veysel Şatıroğlu sevgiyi, hoşgörüyü ve insanlığı diliyle ve yüreğiyle insanlara aktaran yalnızca bir halk ozanı değil, aynı zamanda derin bir irfanın ve güçlü bir gönül dünyasının temsilcisidir. Onun eserlerinde insan vardır, doğa vardır, hakikat vardır. Her şeyden öte insanı insan yapan değerler vardır. Sivas'ta doğup büyüyen ancak sesi tüm dünyaya ulaşan Aşık Veysel Şatıroğlu, gönül gözüyle bakmanın ne demek olduğunu bizlere en güzel şekilde göstermiştir. Gözleri görmese de kalbiyle gören, sözleriyle yol gösteren bu büyük ozan engellerin aşılabileceğini, asıl görmenin yürekle mümkün olduğunu bizlere öğretmiştir."

"Aşık Veysel dünyayı gönül gözüyle görmüştür"

Aşık Veysel Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve ozanın torunu Çiğdem Özer de dedesinin sadık yari kara toprağa kavuşmasının üzerinden 53 yıl geçtiğini hatırlattı.

Dedesinin, aşıklık edebiyatını renklendiren çok önemli bir sima olduğuna dikkati çeken Özer, "Gözlerinin karanlığı gönlünün aydınlığını etkilememiş, dünyayı gönül gözüyle görmüştür. Gözleri görenlerin de nasıl görmesi gerektiğini bıraktığı eserleriyle bizlere anlatmıştır." diye konuştu.

Aşık Veysel'in torunlarından Rüstem Şatıroğlu ise dedesinin yaşamı ve sanatıyla örnek bir insan olduğunu belirtti.

Aşık Veysel'in bağlamasıyla bir halk ozanı değil, aynı zamanda toplumsal kapsayıcılığın simgesi olduğunu vurgulayan Şatıroğlu, dedesinin her notasında, her dizesinde özgürlük mesajları verdiğini aktardı.

Sevim Şatıroğlu da dedesinin sazı ve sözleriyle sevginin, dostluğun ve insanlığın önemini tüm insanlığa anlattığını, eserleriyle kalplere ışık tuttuğunu dile getirdi.

Şarkışla Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan ve Belediye Başkanı Kasım Gültekin de yaptıkları konuşmalarda Aşık Veysel'i anlattı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasının ardından Aşık Veysel'in mezarına karanfiller bırakıldı.

Aşık Veysel Müzesi'nde devam eden programda ses sanatçıları Sümer Ezgü ve Lelya Bayramoğulları tarafından Aşık Veysel'in türküleri seslendirildi.

Programa, Aşık Veysel'in torunları, Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, kurum müdürleri, vatandaşlar ve Şeyh Edebali Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

Kaynak: AA

Hürmüz’e çakıldı İran F-15 savaş uçağı düşürdü Hürmüz'e çakıldı! İran F-15 savaş uçağı düşürdü
Eşini öldürüp evi ateşe verdi Eşini öldürüp evi ateşe verdi
Trump, ABD’nin İran’dan sonraki yeni düşmanını açıkladı Trump, ABD'nin İran'dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
Isparta-Antalya kara yolunda feci kaza 2 ölü, 4 yaralı Isparta-Antalya kara yolunda feci kaza! 2 ölü, 4 yaralı
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029’a yükseldi Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029'a yükseldi
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
Karşıyaka’da Fenerbahçe’ye transfer olan Adem kayıplara karıştı Karşıyaka'da Fenerbahçe'ye transfer olan Adem kayıplara karıştı
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı

14:25
Savaşa değil maça gittiler İşte sonuç
Savaşa değil maça gittiler! İşte sonuç
14:14
Aleyna Kalaycıoğlu’nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
14:10
Trump: İran’la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
13:50
Bu görüntü Trump’ı fena kızdıracak İran’dan yeni F-15 iddiası
Bu görüntü Trump'ı fena kızdıracak! İran'dan yeni F-15 iddiası
13:46
MEB duyurdu Yeni ders yarın tüm okullarda ilk kez işlenecek
MEB duyurdu! Yeni ders yarın tüm okullarda ilk kez işlenecek
13:14
Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı
Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı
12:52
Altındaki düşüş devam edecek mi İslam Memiş yükseliş için tarih verdi
Altındaki düşüş devam edecek mi? İslam Memiş yükseliş için tarih verdi
11:59
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi’ne mayın döşenecek
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi'ne mayın döşenecek
