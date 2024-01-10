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Aşk, Ateş ve Anarşi Günleri: Türk Sinemateki ve Onat Kutlar Belgeseli Basın Gösterimi Yapıldı - Son Dakika
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Aşk, Ateş ve Anarşi Günleri: Türk Sinemateki ve Onat Kutlar Belgeseli Basın Gösterimi Yapıldı

Önder Esmer'in yönetmenliğini üstlendiği ve Matthias Kyska'nın yapımcılığını üstlendiği 'Aşk, Ateş ve Anarşi Günleri: Türk Sinemateki ve Onat Kutlar' belgeselinin basın gösterimi Paribu Cineverse Kanyon Sinemaları'nda gerçekleştirildi. Belgesel, Onat Kutlar'ın sinema yolculuğunu ve Türk Sinematek Derneği'nin tarihini tanıklıklarla anlatıyor. Belgesel, MUBİ platformunda izlenebilecek.

Aşk, Ateş ve Anarşi Günleri: Türk Sinemateki ve Onat Kutlar Belgeseli Basın Gösterimi Yapıldı
10.01.2024 - 14:21,
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"Aşk, Ateş ve Anarşi Günleri: Türk Sinemateki ve Onat Kutlar" belgeselinin basın gösterimi Paribu Cineverse Kanyon Sinemaları'nda yapıldı.

Yönetmenliğini Önder Esmer'in, yapımcılığını Matthias Kyska'nın üstlendiği belgesel, şair, yazar ve sinema eleştirmeni Onat Kutlar'ın sinema yolculuğunu ve Türkiye'ye dünya sinemasının kapılarını açan Türk Sinematek Derneğinin tarihini, doğrudan tanıklıklarla anlatıyor.

Dünya prömiyerini 42. İstanbul Film Festivali'nde yapan belgesel, yarından itibaren MUBİ platformundan izlenebilecek.

Gösterimin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan belgeselin yönetmeni Önder Esmer, üniversite yıllarında bir arkadaşını tren garında beklerken çantasında unutulan "İshak" kitabıyla Onat Kutlar'ı tanıdığını söyledi.

Esmer, Turgut Çeviker'in "Onat Kutlar Kitabı" ve Hülya Uçansu'nun "Onat Kutlar'a Mektuplar" adlı eserlerinin kendisine çok yardımcı olduğunu aktararak, "Onat Kutlar isminin sinema dünyasında ne kadar önemli bir yer kapladığını fark edince o sorumluluk altında biraz ezilmeye başladığımı söyleyebilirim. Bu süreçte Onat Bey'in çok yakın dostu olan Mustafa Göçmen'in desteğiyle özgüvenimi toparladım." dedi.

"Sinemamızın güçlenmesini misyon edinmiştir"

Sinema eleştirmeni Atilla Dorsay ise belgeseli beğendiğini ve daha uzun olabileceğini belirterek, "Onat'ın yüklendiği misyon Türkiye'nin kültür hayatının bir yansımasıdır. Önce edebiyatta kendini göstermiş, daha sonra Sinematek'in kuruluşunda yer almıştır. 1960'lı yıllardan itibaren sinemamızın güçlenmesini misyon edinmiştir." diye konuştu.

Dorsay, Onat Kutlar'la çok güzel zamanlar geçirdiğine işaret ederek, Kutlar'ın trajik bir şekilde hayatını kaybetmesinin herkesi üzdüğünü de sözlerine ekledi.

11 Ocak 1995'te PKK terör örgütünün saldırısı sonucu yaşamını yitiren Onat Kutlar ve Türk Sinematek Derneğinin hikayesinin anlatıldığı belgeselde, Mete Akalın, Cevat Çapan, Atilla Dorsay, Burçak Evren, Mustafa Göçmen, Ahmet Kutlar, Filiz Kutlar, Mazlum Kutlar, Onat Kutlar, Seza Kutlar Aksoy, Ali Özgentürk, Nijat Özön, Adnan Özyalçıner, Ömer Pekmez, Vecdi Sayar, Aydın Sayman, Giovanni Scognamillo, Ahmet Soner, Jak Şalom, Rekin Teksoy ve Hülya Uçansu konuşmacı olarak yer alıyor.

"Aşk, Ateş ve Anarşi Günleri: Türk Sinemateki ve Onat Kutlar" belgeseli, festival yolculuğuna bu yıl Nürnberg'teki 28. Türkiye Almanya Film Festivali, 24. Frankfurt Türk Film Festivali ve 35. Münih Türk Film Günleri'yle devam ediyor.

Kaynak: AA
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