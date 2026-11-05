Aşkın Genç, KEPSAŞ\'ın 630 milyon liralık fon işlemini eleştirdi

(ANKARA) - YENİ Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden KEPSAŞ'ın 630 milyon liralık yatırım fonu işlemleri iddiasıyla ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Genç, KEPTAŞ yöneticilerine "5 eylülde fondan çıkmışsınız, 15 eylülde de fon krizi patlak verdi, kamuoyuna yansıdı. Sizi kim yönlendirdi fon almaya ve kimlerden haber aldınız da vurgundan önce çıkış yaptınız" diye sordu.

YENİ Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Kayseri Elektrik Perakende Satış AŞ'nin (KEPSAŞ), Hedef Portföy bünyesinde 630 milyon liralık yatırım fonu işlemi iddialarına üzerine yaptığı, "işlemlerin mevzuata uygun olduğu ve 5 Eylül 2026 tarihinde fondan çıkıldığı" yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Genç verilen yanıtların kamuoyunu tatmin etmediğini ifade ederek, Türkiye'de son dönemde gündeme gelen yatırım fonu soruşturmalarına işaret etti. Genç, konunun TBMM'deki bütçe görüşmelerinde de gündemlerinde olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Son iki aydır ülkemiz fon vurgunuyla yatıyor, fon vurgunuyla kalkıyor. 100 yılın vurgunu, 100 yılın soygunu olarak ifade ediyoruz. Bu vurgunu AKP'li yetkililer de kabul ediyorlar. Bugün Meclis'te Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesi görüşülüyor, orada da biz açıklamalarımızı, sorularımızı Hazine Bakanının yüzüne karşı yapıyoruz."

"BU KURUM DA FONLARA YATIRIM YAPMIŞ"

Kayseri'deki iddiaların basına yansımasının ardından belediyeye açıklama çağrısında bulunduğunu hatırlatan Genç, KEPSAŞ'ın kentin köklü kuruluşlarından biri olduğunu vurguladı. Genç, şunlar kaydetti:

"Tabii bugün medyaya bir haber yansıdı, bizlere de gelen bilgiler var. Biz kurumun açıklama yapmasını bekledik, sabah biz açıklamamızı yapmıştık. Kayseri'de halkımızın elektrik şirketi diye de bildiği şirket, KEPSAŞ. Bu kurum da fonlara yatırım yapmış, 630 milyon TL yatırmış, 675 milyon TL çekmiş. Ben bununla ilgili sabah bir açıklama yaptım. Büyükşehir belediyesini açıklama yapmaya davet ettim, çünkü ana hissedarlardan bir tanesi de Kayseri Büyükşehir Belediyesi'dir. Tabii elektrik şirketi Türkiye'nin köklü kurumlarından birisidir. 1928 yılında kurulmuş, çok önemli bir elektrik şirketidir ama geldiğimiz noktada yöneticileri tarafından fon işine bulaşmış görünüyor."

"STOPAJ YÜKÜ ARTMASA SİZ DEVAM MI EDECEKSİNİZ?"

KEPSAŞ'ın fondan çıkış gerekçesi olarak stopaj yükündeki artışı göstermesine tepki gösteren Genç, şirketin açıklamasının yatırım kararına ilişkin temel soruları yanıtsız bıraktığını savundu. Genç, "Üç satırlık bir açıklama… Stopaj yükü artmasa siz devam mı edeceksiniz? Vatandaş perişan, vatandaş aç, vatandaş evine ekmek götüremiyor, siz kurumun parasıyla fonda işlem yapıyorsunuz, bir vurgun da siz vuruyorsunuz. Bu kadar paranız çoksa vatandaşa yansıtın. Bu kadar paranız bolsa vatandaşın faturalarına yansıtın. 'Kurum zarar etmemiş', kurumun zarar etmesini kim ister? Ama bunlar kamu kurumlarıdır, vatandaşın lehine hareket edecekler" diye konuştu

"BORSADA, FONDA DEĞİL, VATANDAŞIN YANINDA OLMANIZ LAZIM"

Şirket yönetimini de eleştiren Genç, şunları kaydetti:

"Bu kadar geliriniz varsa, bu kadar karınız varsa vatandaşa yansıtın, vatandaş faturalarını ödeyemiyor. Bu açıklama kamuoyunu tatmin etmemiştir. Bu vurgunla alakalı daha doğru bilgiler verin. Sizlerin vatandaşın yanında olması lazım. Borsada, fonda değil vatandaşın yanında olmanız lazım. Bu konunun takipçisi olacağız. Sorumluların bu konuda hesap vermesini bekliyorum."

"5 EYLÜL'DE FONDAN ÇIKMIŞSINIZ, 15 EYLÜL'DE KRİZ PATLADI"

Şirketin 5 Eylül'de fondan çıktığını açıklamasına işaret eden Genç, yatırım fonlarına ilişkin sorunların 15 Eylül'de kamuoyuna yansıdığını, 17 Eylül'de ise Sermaye Piyasası Kurulunun Hedef Portföy dahil yedi portföy yönetim şirketinin fonları hakkında işlem durdurma ve tasfiye kararları aldığını hatırlattı. Genç, gelişmeler çerçevesinde, çıkış kararının nasıl alındığının açıklığa kavuşturulmasını istedi. KEPSAŞ'ın söz konusu işlemi herhangi bir ön bilgiye dayanarak gerçekleştirip gerçekleştirmediğini soran Genç, "5 eylülde fondan çıkmışsınız, 15 eylülde de fon krizi patlak verdi, kamuoyuna yansıdı. Sizi kim yönlendirdi fon almaya ve kimlerden haber aldınız da vurgundan önce çıkış yaptınız" dedi.