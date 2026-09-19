Aşkın Genç, PISA 2025'te 81 puanlık fen farkının 2015'ten 2025'e açıldığını söyledi - Son Dakika
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Aşkın Genç, PISA 2025'te 81 puanlık fen farkının 2015'ten 2025'e açıldığını söyledi

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Aşkın Genç, PISA 2025\'te 81 puanlık fen farkının 2015\'ten 2025\'e açıldığını söyledi
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YENİ Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, PISA 2025'te en avantajlı yüzde 25 ile en dezavantajlı yüzde 25 arasındaki fen başarı farkının 81 puan olduğunu söyledi. Genç, bu farkın 2015'ten 2025'e büyüdüğünü, öğrencilerin yüzde 32'sinin en dezavantajlı grupta olduğunu belirtti.

(ANKARA) - YENİ Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, PISA 2025 sonuçlarına ilişkin, "Türkiye'nin ortalaması yükseliyor ama çocuklar arasındaki eğitim makası da açılıyor. O halde yalnızca ortalamayı değil, kimin ne kadar ilerleyebildiğini de konuşmak zorundayız. Türkiye'de öğrencilerin yüzde 32'si uluslararası sosyoekonomik ölçekte en dezavantajlı grupta yer alıyor" dedi.

YENİ Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki Pazarören Köy Enstitüsü yerleşkesinde Türkiye'nin eğitim politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 1940 yılında Köy Enstitüsü olarak eğitim vermeye başlayan Pazarören'in, kırsalda yaşayan çocukları nitelikli eğitimle buluşturma hedefinin önemli örneklerinden biri olduğunu belirten Genç, "Aradan 86 yıl geçti. Bugün Türkiye'de çocukların yüzde 37'si yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında. ve eğitimde fırsat eşitliği hala temel sorunlardan biri" ifadelerini kullandı.

AK Parti iktidarı döneminde eğitim sisteminin, sınavların ve müfredatın defalarca değiştirildiğini aktaran Genç, "Sistemler değişti. Sınavların isimleri değişti. Müfredatlar değişti. Peki eğitimdeki eşitsizlik değişti mi?" diye sordu.

PISA 2025 sonuçlarına ilişkin değerlendirme yapan Genç, Türkiye'nin ortalama puanlarındaki yükselişinin olumlu olduğunu ancak sonuçların fırsat eşitliği açısından da okunması gerektiğini vurguladı. Genç, "Türkiye'nin PISA'daki puanlarının yükselmesi elbette önemlidir. Ancak aynı rapor bize başka bir gerçeği daha söylüyor. Sosyoekonomik olarak en avantajlı yüzde 25'lik gruptaki çocuklarla en dezavantajlı yüzde 25'lik gruptaki çocukların fen bilimleri başarısı arasında 81 puanlık fark var. Daha önemlisi, bu fark 2015'ten 2025'e Türkiye'de büyümüş. OECD genelinde makas daralırken bizde açılmış. Türkiye'nin ortalaması yükseliyor ama çocuklar arasındaki eğitim makası da açılıyorsa, yalnızca ortalamayı konuşarak bu tabloyu açıklayamayız" diye konuştu.

"ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 32'Sİ EN DEZAVANTAJLI GRUPTA YER ALIYOR"

Dezavantajlı öğrencilerin uluslararası karşılaştırmadaki performansına da dikkati çeken Genç, "Türkiye'de öğrencilerin yüzde 32'si uluslararası sosyoekonomik ölçekte en dezavantajlı grupta yer alıyor. Buna rağmen bu çocuklarımızın fen bilimleri puanı 466. OECD de bunun benzer sosyoekonomik koşullardaki öğrenciler arasında en yüksek sonuçlardan biri olduğunu söylüyor. Yani karşımızdaki mesele çocuklarımızın yeteneğinin ya da kapasitesinin düşük olması değil. Çocuk, zor koşullara rağmen başarabiliyor. Bizim tartışmamız gereken, neden aynı ülkenin içinde başlangıç koşulları arasındaki farkı yeterince azaltamadığımızdır" değerlendirmesinde bulundu.

"HER DÖRT ÖĞRENCİDEN BİRİNİN OKULUNDA MATERYAL EKSİKLİĞİ ÖĞRETİMİ AKSATIYOR"

Genç, okul imkanlarına ilişkin PISA verilerinin de dikkatle incelenmesi gerektiğini ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"2022 yılında öğrencilerin yüzde 15'i, eğitim materyali eksikliğinin öğretimi aksattığını bildirdiği okullarda okuyordu. 2025'te bu oran yüzde 24'e çıktı, yani yüzde 60 arttı. Yani bugün neredeyse her dört öğrenciden biri; ders kitabı, bilişim ekipmanı, kütüphane veya laboratuvar malzemesi eksikliğinin eğitimi aksattığı bildirilen bir okulda eğitim görüyor. Aynı raporda öğrencilerin yüzde 14'ünün ise fiziki altyapı eksikliğinin öğretimi aksattığının bildirildiği okullarda eğitim gördüğü kaydedildi. Üç yılda 15'ten 24'e çıkan bir göstergeden söz ediyoruz. Müfredatı değiştirmek kadar, o müfredatın uygulanacağı okulun imkanlarını da konuşmak zorundayız.

Türkiye'de toplam nüfusun yüzde 27,9'u yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında. Çocuklarda ise oran yüzde 36,8. Yani çocuklarımızdaki risk genel nüfustan 8,9 puan daha yüksek. Neredeyse her üç çocuktan birinden fazlasının böyle bir risk altında yaşadığı bir ülkede, eğitimde fırsat eşitliğini yalnızca okul kapısından içeride başlayan bir mesele olarak göremeyiz. Fırsat eşitliğini sağlayacaksak işe her mahallede, her ilçede, her köyde nitelikli bir devlet okulunu güvence altına alarak başlamak zorundayız."

"PAZARÖREN'İN SORDUĞU SORU 86 YIL SONRA HALA ÖNÜMÜZDE"

Pazarören'in tarihsel anlamının bugünkü eğitim tartışmaları açısından önemli olduğunu söyleyen Genç, "Pazarören'e baktığınızda 86 yıl önce sorulan sorunun ne kadar açık olduğunu görüyorsunuz: Eğitime ulaşmakta güçlük çeken çocuğa devlet nasıl ulaşacak? Bugün şartlar değişti, Türkiye değişti, dünya değişti. Ama devletin sorumluluğu değişmedi. Nerede yaşarsa yaşasın, ailesinin koşulları ne olursa olsun bir çocuğun nitelikli eğitime ulaşmasını güvence altına almak zorundayız" dedi.

AK Parti'nin 2002'den bu yana eğitim sisteminde yaptığı değişiklikleri hatırlatan Genç, "24 yılda sınavın adını değiştirmek kolaydı. Müfredatlar değişti, sınav sistemleri değişti, eğitim modelleri değişti. Ama bütün bu değişikliklerin sonunda hala çocuklar arasındaki 81 puanlık başarı farkını, okullar arasındaki imkan farkını, yüzde 53'lük devamsızlık verisini ve yüzde 36,8'lik çocuk yoksulluğu riskini konuşuyoruz.

Asıl mesele yeni bir sınavın ya da yeni bir müfredatın adını koymak değildir. Asıl mesele, Türkiye'nin neresinde doğarsa doğsun her çocuğun nitelikli bir devlet okuluna ulaşabildiği bir eğitim düzeni kurabilmektir. Bugün hala bunu tartışıyorsak, sorun sınavın ya da müfredatın adı değil, eğitim sisteminin kendisidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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