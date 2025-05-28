Aslan: 600 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu ve 200 ton kağıt israfından kurtulmayı hedefliyoruz

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, Ulusal Yeşil Sertifika Yönetmeliğini yenileyerek, 600 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlayacaklarını, yapıların üç boyutlu modelleme sistemiyle 200 ton kağıt israfından kurtulmayı hedeflediklerini söyledi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ve İZODER iş birliği ile düzenlenen 'Binalarda Enerji Verimliliği Bölgesel Eğitimleri'nin 2'ncisi Erzurum'da gerçekleştirildi. Binalarda enerji verimliliğini artırmaya yönelik düzenlenen eğitime, Vali Mustafa Çiftçi, Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, İZODER Başkanı Emrullah Eruslu, bölgedeki 12 ilin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürleri ile müdürlüklerden teknik personel, mühendis ve mimarlar katıldı.

İZODER Başkanı Emrullah Eruslu, 32 yıldır yalıtım bilincini Türkiye çapında yaygınlaştırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Eruslu, binalarda enerji verimliliği konusunda düzenledikleri seminerlerin ikincisini kentte yaptıklarını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ'ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Banu Aslan, son 10 yılda dünyanın ihtiyacı olan enerjinin yüzde 15 oranında büyüdüğünü söyledi.

'TASARRUF EDEREK DE ENERJİ KAZANIMI SAĞLAMIŞ OLUYORUZ'

Ulusal Yeşil Sertifika Yönetmeliğini yenilediklerini söyleyen Banu Aslan, "Ulusal Yeşil Sertifika Yönetmeliğimizi, yani YeS-TR'yi güncelledik. Yeni sistemle birlikte yeşil bina uygulama alanını genişlettik. Artık bu sistemle yapılan binalar, geleneksel yapılara göre yüzde 30'a varan kaynak verimliliği sağlıyor. Üstelik yatırım maliyetini de 3 ile 5 yıl gibi kısa bir sürede geri kazandırıyoruz. İmar mevzuatında yaptığımız düzenleme ile 2026 yılından itibaren 10 bin metrekare ve üzeri kamu binalarında YeS-TR Sertifikası alma zorunluluğu getirdik. Her yıl ortalama 10 bin ve üzeri 450-500 arasında yapıldığını varsayarsak, bu yönetmeliklere uygun olarak yapıldığında 600 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlayacağımız, 100 bin ton sera gazı azaltımı ve 20 bin metreküp de su tasarrufu sağlayacağımız hesaplamalarımızla bize gösterdi. Sadece bir şey üreterek değil, dikkat ederek ve tasarruf ederek de bir baraj gibi bir GES, HES gibi enerji kazanımı sağlamış oluyoruz. 600 milyon kilovatsaat Erzurum'da 36 tane enerji santrali varmış. Bunların hepsinin ürettiği 3 aylık enerjiye denkmiş" diye konuştu.

'METEOROLOJİK VERİ İSTASYONU SAYISINI 730'A ÇIKARTTIK'

Müteahhitlik sistemlerinde değişikliğe gittiklerini anlatan Aslan, şunları söyledi: "Kamyon kamyon, pafta pafta kağıtlar gider, gelir. Projeler gider, projeler geri gelir. Bir hata olursa dön başa. Sürekli aynı döngü yaşanır. Burada da çok ciddi bir kağıt israfı olur. Üç boyutlu çalışma olmadığı için ya da hatalar olduğu için birtakım aksaklıklarla karşılaşılır. Tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi biz de yapıların üç boyutlu modelleme sistemine geçiş yapıyoruz. Bu proje hayata geçtiği andan itibaren onay ve ruhsat süreçlerinin süre olarak ortalama yüzde 30 düzeyinde azalacağını ve her yıl 40 milyon sayfa yani 200 ton kağıt israfından kurtulmayı hedefliyoruz. Enerji performans verilerini düzenledik. Ne kadar hassas verilerle işlem yaparsak o kadar doğru sonuca ulaşabiliriz. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzle iş birliği yaptık. Erzurum'un merkezindeki ısıyla İspir'deki ısı aynı değil. Haliyle bizim alacağımız tedbirlerin de birebir aynı olmaması gerekiyordu. Bu hassasiyetle 84'ten 730'a çıkarttık, meteorolojik veri istasyonu sayısını. Son 15 yılın sıcaklık, güneşlenme ve rüzgar verilerini de güncelledik. Böylece daha doğru ve hassas enerji hesaplamaları yapabiliyoruz."

'ÖZEL SEKTÖR VE VATANDAŞLARIN DA BU SÜRECE KATILIMI ÖNEM TAŞIMAKTA'

Günümüzde enerji kaynaklarının verimli kullanımı, sürdürülebilir yaşam alanlarının oluşturulmasının ekonomik, sosyal ve stratejik bir zorunluluk haline geldiğini belirten Vali Mustafa Çiftçi, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemiz enerji verimliliği ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında çok önemli adımlar atmaktadır. 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda, kamu politikaları yeniden şekillendirilmekte, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ve Türkiye Yeşil Mutabakat Eylem Planı gibi stratejik belgelerle güçlü bir yol haritası ortaya konmaktadır. Bina sektörü, dünyada olduğu gibi ülkemizde de enerji tüketiminde önemli bir paya sahiptir. Bu nedenle, başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız, binalarda enerji verimliliğini artırmaya yönelik kapsamlı düzenlemeler gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda Valiliğimiz bünyesinde kurulan Enerji Yönetimi Birimi de tüm kamu kurumlarımızın enerji kullanımını analiz ederek gerekli iyileştirmeleri koordine etmektedir. Ancak biliyoruz ki bu süreç sadece kamunun çabasıyla yürütülemez. Özel sektörümüzün ve vatandaşlarımızın da bu sürece aktif katılımı büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.Açılış konuşmalarından sonra eğitim toplantı eğitimlerle devam etti.