ASO Başkanı: Türkiye\'nin ihracatı için yüksek teknolojili ürünlere yönelmeliyiz

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye'nin ihracatını ve ihracat gelirini artırmak için yüksek teknolojili ürünlere yönelmesi gerektiğini belirtti.
ASO'nun şubat ayı meclis toplantısı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımıyla yapıldı.
Toplantının açılışında konuşan Ardıç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 45 seviyesinde tuttuğunu hatırlatarak, "Önümüzdeki dönemde enflasyondaki gelişimin çok yakından takip edilerek, uygun politika seçeneklerinin kararlılıkla uygulanmasını beklemekteyiz. Aksi halde bu zamana kadar katlandığımız maliyetlerin boşa gitme ihtimali bulunmaktadır." dedi.
Ardıç, iç tüketimin faiz seviyesine göre görece yüksek seyrettiğine işaret ederek, hem arz hem talep kaynaklı enflasyonist etkilerin sürdüğünü bildirdi.
Enflasyonla mücadelede refah artışı ve sürdürülebilir büyüme için tek başına para politikasının yeterli olmadığını dile getiren Ardıç, bütünsel bir politika tercihinin ortaya konulması gerektiğini anlattı.
"Rekabetçi bir yapıya ulaşabiliriz"
Ardıç, kamuoyuna çalışma saatlerinin azaltılmasına yönelik haberler yansıdığına işaret ederek, hem beceri uyuşmazlığı hem de emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi nedeniyle sanayide iş gücü sıkıntısı yaşadıklarını söyledi.
İhracatta kurla bir yere kadar avantaj sağlandığını anlatan Ardıç, "Rekabetçi ihracat yapısına kavuşmak için faktör verimliliği, üretim faktörlerinin kalitesi, doğru ve uygun sanayi politikası, yerli ara ve sermaye malı kullanımı, öngörülebilirlik ve ölçek gibi unsurlarla gerçek anlamda rekabetçi bir yapıya ulaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
Ardıç, AR-GE, dijitalleşme, inovasyon ve patentin öneminin her geçen gün arttığını vurgulayarak, Türkiye'nin AR-GE harcamaları açısından uluslararası arenada rekabet edebilir konumda bulunmasının, ekonomik kalkınma ve sürdürülebilir büyüme açısından kritik öneme sahip olduğunu kaydetti.
Türkiye'nin ihracat payı ve gelirini artırmak için yüksek teknolojili ürünlere yönelmeleri gerektiğini ifade eden Ardıç, "İhracatımızın katma değeri yüksek ve kilogram fiyatı üzerinden değerlendirilmesi gerekiyor. Daha fazla ihracat yapıp daha az para kazanmak, daha az rekabetçi avantaja sahip olmak sürdürülebilir değildir." diye konuştu.
Ardıç, Yavaş'a sanayicilerin sorun ve taleplerini de anlatarak, kendisinden destek istedi.
"Organize sanayilere destek olmaya devam edeceğiz"
Mansur Yavaş da sanayi üretiminin artması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, "Biz aynı şekilde organize sanayilere destek olmaya devam edeceğiz. Bunun sadece size destek olmakla adlandırılamayacağını söylemeliyim. Siz ne kadar üretirseniz, Ankara Büyükşehir Belediyesi o kadar gelişir." dedi.
Görev süresi boyunca başkent için yaptıkları çalışmalara ve tarımsal üretim, pazarlama, turizm ile ulaşıma yönelik projelerine değinen Yavaş, "Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nin bir modelini ABB bünyesinde yapmayı planlıyorum." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › ASO Başkanı: Türkiye'nin ihracatı için yüksek teknolojili ürünlere yönelmeliyiz - Son Dakika
Fenerbahçe'nin bu sezon başında kadrosuna kattığı yıldız forvet Edin Dzeko hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Habere göre, Dzeko'nun bu sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin yeni golcü adayı ise Arsenal'dan Eddie Nketiah.
Konya'da seçim çalışmaları sırasında AK Parti Beyşehir Belediye Başkan Adayı Adil Bayındır, vatandaşların yoğun tepkisiyle karşılaştı. Salonda yaşanan gerginlik sonucunda AK Parti heyeti salondan ayrılmak zorunda kaldı. Bayındır'ın AK Parti'den aday gösterilmesine tepki gösteren bir vatandaş, partisini bıraktığını açıkladı.
Bitcoin, 59 bin 620 dolara kadar yükselerek yeni bir rekora doğru ilerliyor. Önümüzdeki haftalarda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69 bin doları aşması beklenen Bitcoin'in yükselişinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Bitcoin spot ETF'lerine izin vermesi ve yaklaşan Bitcoin yarılanması etkili olabilir.
MİT tırları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Gül'ü 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Duruşmanın ardından gazetecilere konuşan sanık Gül, "Dosyada sadece eylem olarak bir tane haber var. Dolayısıyla bu ceza direkt habere cezadır" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden aday gösterilmeyen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, halka açık düzenlediği toplantıda kendisini eleştiren vatandaşlardan birine "Sen kimsin lan, hadsiz, şerefsiz adam... Seni kimin gönderdiğini biliyorum. Şerefsiz oğlu şerefsiz" sözleriyle tepki gösterdi.
Filenin Sultanları'nın yıldızı Melissa Vargas bir süredir omuz sakatlığı nedeniyle forma giyemiyordu. Sakatlıktan dönen Vargas, son haliyle yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Gazeteci Şaban Sevinç, CHP'den milletvekilliği yapan FETÖ'cü Aykan Erdemir'in konusu açılınca canlı yayında öfkelenerek CHP'den milletvekili oldu, oldu da ne oldu si.tir oldu gitti işte" ifadelerini kullandı.
Bursa'nın İznik ilçesinde yapılan erken erik hasadı dikkat çekiyor. Ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası tarafından üretilen eriğin kilosu 3 bin 500 lira olarak satılıyor. Bu özel eriğe özellikle Arap Şeyhleri büyük ilgi gösteriyor. Eriklerin tanesi gramaja göre 70 ile 100 lira arasında alıcı buluyor. Üretici Ası, eriklerini internet üzerinden dünyanın dört bir yanına gönderiyor ve İznik'in tanıtımına katkıda bulunmak için erikleri çini kase ile yolluyor.
İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Gonca Vuslateri, eski sevgilisi tarafından uzaklaştırma alınan Fırat Tanış'ı hedef aldı. Tanış'ın böyle bir olayla gündeme gelmesinden mutlu olduğunu söyleyen Vuslateri, "Eminim kendisi yüzünden terapist kapılarında uyuyan kadın meslektaşları biraz olsun huzur" ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?