YENİ DELHİ, 22 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde salı günü itibarıyla 11 kişi hayatını kaybetti.
Selden 362.000'den fazla kişi etkilenirken, 794 köy sular altında kaldı ve 19.099 hektardan fazla tarım arazisi zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Assam'da Sel Felaketi: 11 Ölü - Son Dakika
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