Assam'da Sel Felaketi: 11 Ölü - Son Dakika
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Assam'da Sel Felaketi: 11 Ölü

Assam\'da Sel Felaketi: 11 Ölü
22.07.2026 14:31
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Hindistan'ın Assam eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 362.000 kişi etkilendi.

YENİ DELHİ, 22 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde salı günü itibarıyla 11 kişi hayatını kaybetti.

Selden 362.000'den fazla kişi etkilenirken, 794 köy sular altında kaldı ve 19.099 hektardan fazla tarım arazisi zarar gördü.

Kaynak: Xinhua

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Hindistan, 3. Sayfa, Güncel, Assam, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Assam'da Sel Felaketi: 11 Ölü - Son Dakika

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