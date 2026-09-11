Asu Kaya'dan infaz ertelemesine tepki, 'Gerçek adalet sağlanana kadar mücadele edeceğiz' - Son Dakika
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Asu Kaya'dan infaz ertelemesine tepki, 'Gerçek adalet sağlanana kadar mücadele edeceğiz'

Asu Kaya\'dan infaz ertelemesine tepki, \'Gerçek adalet sağlanana kadar mücadele edeceğiz\'
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YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Ceren Damar Şenel'e hakaretten 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası alan avukat Vahit Bıçak'ın cezasının 'psikolojik olarak hazır değilim' gerekçesiyle ertelenmesine tepki gösterdi. Kaya, 'Bu nasıl bir adalet anlayışı? Ceren'in ailesinin haklı ve makul adalet arayışının yanındayız' dedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, "Katledilen Ceren Damar Şenel'e yönelik hakaret içeren ifadeleri nedeniyle 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verilen avukat Vahit Bıçak'ın cezasının infazı, 'psikolojik olarak hazır değilim' gerekçesiyle ertelenmiş. Hangi psikolojiden bahsediyorsunuz siz? Bu nasıl bir adalet anlayışı? Ceren'in ailesinin haklı ve makul adalet arayışının yanındayız. Gerçek adalet sağlanana kadar mücadele edeceğiz" dedi.

YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Katledilen Ceren Damar Şenel'e yönelik hakaret içeren ifadeleri nedeniyle 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verilen Av. Vahit Bıçak'ın cezasının infazı, 'psikolojik olarak hazır değilim' gerekçesiyle ertelenmiş!!! Yargılama boyunca ailenin gözlerinin içine bakarak hakaret ederken, onların psikolojisini düşündünüz mü? Pırıl pırıl bir gelecek vaat eden Ceren katledilirken, onun yaşam hakkının elinden alınmasının psikolojik olarak uygun olup olmadığını kim düşündü? Hangi psikolojiden bahsediyorsunuz siz? Bu nasıl bir adalet anlayışı? Kadınların yaşam hakkını hiçe sayan, failler ve onları savunanlar için mazeret üreten bu adalet anlayışını kabul etmiyoruz. Ceren'in ailesinin haklı ve makul adalet arayışının yanındayız. Gerçek adalet sağlanana kadar mücadele edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Vahit Bıçak, Ceren Damar, Yeni Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asu Kaya'dan infaz ertelemesine tepki, 'Gerçek adalet sağlanana kadar mücadele edeceğiz' - Son Dakika

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