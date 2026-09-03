Asya-Pasifik Medya Forumu Shenzhen'de yarın başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Asya-Pasifik Medya Forumu Shenzhen'de yarın başlıyor

Asya-Pasifik Medya Forumu Shenzhen\'de yarın başlıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asya-Pasifik Medya Forumu, cumartesi günü Shenzhen'de başlayacak ve birçok sonucun açıklanması bekleniyor. Forum, kasım ayında Shenzhen'de düzenlenecek 33. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı öncesinde, katılımcıların Guangdong kentlerine ziyaretleriyle devam ediyor.

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Asya-Pasifik Medya Forumu, cumartesi günü ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde başlayacak.

"Asya-Pasifik Topluluğu İçin Ortak Refaha Giden Yolun İnşası: Medya Uzlaşısı ve Eylemi" temasıyla düzenlenecek forumda birçok sonucun açıklanması bekleniyor.

Forumun katılımcıları, etkinlik öncesinde Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'nun yanı sıra eyaletin Foshan, Dongguan, Shenzhen, Zhuhai ve Zhongshan gibi kentlerine ziyaretler düzenliyor.

2026 Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) "Çin Yılı" çerçevesinde Çin'in çeşitli kentlerinde yaklaşık 300 etkinlik düzenlenmesi planlanıyor.

33. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı ise kasım ayında Shenzhen'de gerçekleştirilecek. 2001'de Shanghai'da, 2014'te ise başkent Beijing'de APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na ev sahipliği yapan Çin, bu toplantıyı üçüncü kez düzenlemiş olacak.

Kaynak: Xinhua

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği, Cumartesi, Ekonomi, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik Medya Forumu Shenzhen'de yarın başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metroda saldırıya uğradı Günler sonra hastaneden acı haber geldi Metroda saldırıya uğradı! Günler sonra hastaneden acı haber geldi
MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı
Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara
Netanyahu: Gazze’nin yüzde 60’ında işgali genişleteceğiz Netanyahu: Gazze'nin yüzde 60'ında işgali genişleteceğiz
Belçika’da Türk babanın polis kurşunuyla hayatını kaybettiği iddiası Belçika'da Türk babanın polis kurşunuyla hayatını kaybettiği iddiası
İnce yapılan teklifi ilk kez açıkladı İnce yapılan teklifi ilk kez açıkladı
Sultanbeyli’de korsan taksi kavgasında 2 taksici bıçaklandı Sultanbeyli'de korsan taksi kavgasında 2 taksici bıçaklandı
Görümcesinin düğününe katılmayan Fahriye Evcen’den manidar paylaşımlar Görümcesinin düğününe katılmayan Fahriye Evcen’den manidar paylaşımlar
Trabzonspor’dan Richarlison bombası Trabzonspor'dan Richarlison bombası

13:54
Gülistan Doku soruşturmasında Albay ile eşinin ifadeleri ortaya çıktı: Telefon trafiği dosyadan gizlenmiş
Gülistan Doku soruşturmasında Albay ile eşinin ifadeleri ortaya çıktı: Telefon trafiği dosyadan gizlenmiş
13:51
AK Parti’ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış Mansur Yavaş’a övgü, geçmişe eleştiri
AK Parti'ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış! Mansur Yavaş'a övgü, geçmişe eleştiri
13:48
Canlı yayın görüntüsü olay olan Ersin Düzen’den açıklama geldi
Canlı yayın görüntüsü olay olan Ersin Düzen'den açıklama geldi
13:36
Uçak kalktı geliyor Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor
13:13
Turizm kentine bomba yağdı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Turizm kentine bomba yağdı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
13:05
Milyonlarca telefonun kapanmasına sayılı günler kaldı
Milyonlarca telefonun kapanmasına sayılı günler kaldı
12:49
Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin
Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin
12:47
Talisca’dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş
Talisca'dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş
11:09
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
10:30
Ocak ayında maaşlar değişecek Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 14:20:07. #7.12#
SON DAKİKA: Asya-Pasifik Medya Forumu Shenzhen'de yarın başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement