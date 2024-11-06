Ata Demirer Brand Week İstanbul\'da

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Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, Haliç Kongre Merkezi'nde "Bir Tarihin Başlangıcı" temasıyla düzenlenen Brand Week İstanbul'un onur konuğu oldu.

"Bazı Başlangıçlar Komik Olmalıdır" konulu söyleşide, Yekta Kopan'ın sorularını cevaplayan Demirer, Bursa Erkek Lisesindeki hatıralarını anlatarak, henüz beş yaşındayken dolmuşlarda çalan şarkıları ezberlediğini söyledi.

Daha sonra konservatuvara başladığını dile getiren Demirer, "Bütün ortaokul, lise çağları boyunca konservatuvarı kazanıp iyi bir müzisyen olacağımı hayal ediyordum. Fakat başka yeteneklerim olduğunu da biliyordum. O benim içimde büyüdü büyüdü, konservatuvardayken artık daha fazla taşıyamaz hale geldim. Derse girmektense, kantinde arkadaşlara mavra yapmak, onlara bir hikaye anlatmak daha cazip gelmeye başladı." dedi.

"Fırsatlar mutlaka geliyor, önemli olan hazır olmanız"

Demirer, konservatuvardayken udunu alarak Assos'a gittiğini ve orada Dormen Tiyatrosuyla tanıştığını, ardından "Komik Para" oyununda küçük bir rol aldığını ve usta tiyatrocularla Türkiye turnesine çıktığını aktardı.

Turnedeyken notlar almaya başladığını ifade eden Demirer, "Yani bence fırsatlar hayatta mutlaka geliyor. Önemli olan geldiğinde sizin hazır olmanız. Elinizde bir malzeme olması lazım. Mesela Assos da enteresan bir yerdi, Egelilerle tanışmam orada oldu. Hani bana 'Ege filmleri yapıyor, Ege hikayeleri anlatıyor' diyorlar ya, büyük bir aşk oldu yani o ilk olarak orada kuzey Egelilerle tanışınca tuhaf bir şeyle karşılaştığımı fark ettim. Çok başka bir komedileri vardı." diye konuştu.

Ege'de başından geçen hikayeleri ve karşılaştığı insanlarla aralarında geçen konuşmaları aktaran Demirer, "Şaşırmayan ve sevmeyen bir insan temaşa sanatını yapamaz." görüşünü paylaştı.

Bu yıl 12. kez düzenlenen Brand Week Istanbul, 8 Kasım'a kadar alanında öncü isimleri sahnesinde ağırlamaya devam edecek.