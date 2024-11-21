500 madencinin yerin altındaki eylemi devam ediyor - Son Dakika
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500 madencinin yerin altındaki eylemi devam ediyor

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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Çayırhan Termik Santrali'nde varlık satışı kararına karşı eylem yapan işçilere destek verdi. Hükümeti sosyal politika eksikliği nedeniyle eleştiren Atalay, işçilerin taleplerinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

21.11.2024 16:48
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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay varlık satışı kararına karşı eylem yapan madencilere destek için Çayırhan Termik Santrali'nde işçilerle bir araya geldi. Atalay, "Bu ülkenin ekonomi politikası var ama sosyal politikası yok" sözleriyle hükümeti eleştirdi.

MADENCİLER KENDİLERİNİ YERİN ALTINA KAPATTI

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali'nin varlık satışına karşı 500 madencinin kendilerini yerin altına kapatarak başlattıkları eylem devam ediyor. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, maden sahasında işçilerle bir araya geldi. Alatay işçilerle görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada "Bir cevap almadan arkadaşlarımız aşağıdan çıkmayacaklar" ifadelerini kullandı.

"CEVAP ALMADAN ÇIKMAYACAKLAR"

Atalay konuşmasında şunları söyledi: 1,5 aydır müzakere devam ediyor ama dün sabahtan itibaren arkadaşlarımızın mücadelede günü. İki gündür DİSK ve HAK-İŞ'le beraber Meclis'teydik. Biz 130 gündür bir süreç yürüyoruz. Beypazarı, Nallıhan, Çayırhan'ın bir bölümünün dörtte üçünü bir bölümün dörtte ikisini satıyorlar. İşçiyle ilgili nokta kadar bir kelime yok orada. Bu sürdürülmesi mümkün değil. Bugüne kadar yapılan özelleştirmenin sonunu, sonucunu görüyoruz. Ne bu ülke için iyi oldu, iyi olacağını ne dün düşündük ne bugün düşünüyoruz. İçinde bulunduğumuz bu yer kar eden bir yer. Aileler burada, aşağıda 500 kardeşimiz var. Bu soğukta bu sıkıntılı ortamda vergi ile ilgili sıkıntımız var. Bu ülkenin ekonomi politikası var ama sosyal politikası yok. En zor şartlarda arkadaşlarımız çalışıyor biz burada müdür, yönetici, zengin olma niyetimiz yok. Diyoruz ki karnımızı doyuracak ailemize bakacak, çocuklarımızı okutabilecek bir ücretle işimizi huzurla devam etmek istiyoruz ama bu yapılan bizim huzurumuzu kaçırıyor. Buradan bir daha ülkeyi yönetenler akıllarını başlarına alsınlar. Bu sürdürülebilir bir şey değil bunu sürdüremezler. Bizim sesimize kulak versinler. Yarın ne ihtiyaç gerekiyorsa onu yapmaya devam ederiz. Arkadaşlarımız keyifle aşağıda eylem yapmıyor. Bir an evvel bir cevap almadan da arkadaşlarımız aşağıdan çıkmayacaklar.

500 madencinin yerin altındaki eylemi devam ediyor
Kaynak: ANKA

Politika, Çayırhan, Ekonomi, Güncel, Maden, Son Dakika

Son Dakika Güncel 500 madencinin yerin altındaki eylemi devam ediyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mustafa sagdic:
    bu tur oda baskanlarina gorev suresi limiti getirilmeli. adamlar isci sendika bilmem ne baskani omur boyu o koltukdalar. 5 1 Yanıtla
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