Ataşehir'de Çocuk Etkinlik Merkezi İmza Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ataşehir'de Çocuk Etkinlik Merkezi İmza Töreni Gerçekleştirildi

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Ataşehir Belediyesi, Ferhatpaşa Mahallesi'nde 'Yuvamız Ataşehir Çocuk Etkinlik Merkezi' projesi için imzaları attı. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, çocukların güvenli ve sağlıklı bir ortamda yetişmesi için merkezlerin sayısını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

05.12.2024 14:21  Güncelleme: 14:55
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(İSTANBUL) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın belediye kreşleriyle ilgili resmi yazışmalarına tepkiler devam ederken Ataşehir Belediyesi'nin Ferhatpaşa Mahallesi'nde hayata geçireceği "Yuvamız Ataşehir Çocuk Etkinlik Merkezi" projesi için imzalar törenle atıldı. Törende konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Çocuklarımızın daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda yetişmeleri için ilçemizdeki çocuklara yönelik merkezlerimizin sayısını artırmaya çabalıyoruz" dedi.

Ataşehir Belediyesi'nin Ferhatpaşa Mahallesi'nde, Necmettin Erbakan Parkı'nda hayata geçireceği "Yuvamız Ataşehir Çocuk Etkinlik Merkezi" projesinin imza töreni gerçekleşti. Ataşehir Belediyesi ile Efor Holding'in iş birliğinde hayata gerçirilecek olan proje kapsamında; 1070 metrekare alan üzerine inşa edilecek olan ve altı dersliğin yer alacağı ekolojik çocuk etkinlik merkezinin 160 çocuğa hizmet vermesi planlanıyor. Çocukların doğayla etkileşimini artırmak amacıyla proje içerisinde 300 metrekarelik bir de hobi bahçesi bulunacak. Bu alanda çocuklar, kendi sebze ve meyvelerini yetiştirerek, doğa bilincini oyunla öğrenme şansı bulacak.

"Çocuklarımızın daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda yetişmeleri için"

İmza töreninde konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Ülkemizin yarınlarını şekillendirecek olan çocuklarımız için çok anlamlı bir adımı atmanın gururunu yaşıyoruz. Ataşehirli çocuklarımızın daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda yetişmeleri için ilçemizdeki çocuklara yönelik merkezlerimizin sayısını artırmaya çabalıyoruz" dedi. Adıgüzel şöyle devam etti:

"Bugün burada, Ferhatpaşa Mahallemizde hayata geçireceğimiz 'Yuvamız Ataşehir Çocuk Etkinlik Merkezi' için bu imza törenini düzenledik. Çocuklarımızın nefes alabileceği, güneş panelleriyle kendi enerjisini üreten yağmur suyu toplama sarnıcıyla özel olarak inşa edilecek olan bu merkez çocuklarımıza çevre bilincini aşılayacak. 6 sınıf kapasiteli olan bu merkez, modern eğitim alanıyla Ataşehir'de çocuklarımıza güvenli ve çağdaş bir ortamda eğitim fırsatı sunacak.

"Su arıtma cihazlarını Ataşehir'deki her devlet okuluna kurma sözü verdik"

Su arıtma cihazlarını Ataşehir'deki her devlet okuluna kurma sözü verdik. Sizin aracılığınızla bu vaadimizi tekrar iletmek isterim. Bizden talepte bulunan devlet okullarımıza su arıtma cihazları desteği vermeye devam ediyor olacağız. Aslında bu hizmetlerin hepsi sosyal belediyeciliğin temel taşları. Çünkü biliyoruz ki bir toplumun gelişmişlik düzeyi çocuklarına ve gençlerine sunmuş olduğu imkanlarla ölçülüyor."

Açıklamaların ardından Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve Efor Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş projenin protokolünü imzaladı.

İlçedeki kapasite bin 500'e ulaşacak

Ataşehir Belediyesi'nden alınan bilgilere göre, ilçede dört farklı noktada bulunan belediyeye ait çocuk gündüz bakımevleri toplam 600 kişilik kapasiteyle hizmet veriyor. Ailelerden gelen talep üzerine Ferhatpaşa ve Örnek Mahallelerinde de açılmasına karar verilen yeni merkezlerle kapasitenin bine ulaşması hedefleniyor. Bununla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, ilçenin Barbaros, Esatpaşa ve Kayışdağı Mahallelerinde bulunan kreşleriyle birlikte, ilçedeki toplam kapasite bin 500'e ulaşacak. Bu sayede, daha fazla çocuğa güvenli, kaliteli ve uygun ücretli çocuk yuvaları sağlamanmasının yanı sıra annelerin de istihdama katılması desteklenmesi hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ataşehir'de Çocuk Etkinlik Merkezi İmza Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika

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