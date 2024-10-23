Ataşehir'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu - Son Dakika
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Ataşehir'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Cumhuriyet Bayramı, Ataşehir'de 27-29 Ekim tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Tarihçi Sinan Meydan'ın söyleşisi, konserler ve çocuk şenlikleriyle dolu bir program düzenlenecek.

23.10.2024 16:29
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(İSTANBUL) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ataşehir'de bir dizi etkinlikle kutlanacak. Bayrama özel hazırlanan etkinlikler, 27 Ekim Pazar günü saat 19.00'da tarihçi ve yazar Sinan Meydan'ın "Lozan'dan Cumhuriyet'e Çağdaş Türkiye'nin Doğuşu" başlıklı söyleşisiyle başlayacak.

Cumhuriyet 101'inci yılı, tüm yurtta olduğu gibi Ataşehir'de büyük bir coşkuyla kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak hazırlanan etkinlikler, 27, 28 ve 29 Ekim'de vatandaşlarla buluşacak.

Etkinlikler kapsamında fener alayı düzenlenecek, sanatçılar Volkan Konak ve Yaşar konser verecek. "Sevdalı Bulut" oyunu ücretsiz sahnelenecek. Tarihçi ve yazar Sinan Meydan İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde 27 Ekim Pazar günü saat 19.00'da "Lozan'dan Cumhuriyet'e Çağdaş Türkiye'nin Doğuşu" söyleşisini yapacak. Söyleşinin ardından da Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası'nın Cumhuriyet Konseri düzenlenecek. Konser saat 20.00'de başlayacak.

Kutlamaların resmi tören kısmı, Ulu Önder Atatürk'ün anıtına çelenk sunulmasıyla başlayacak. Çelenk sunma töreni, 28 Ekim Pazartesi günü Cumhuriyet Meydanı'nda saat 13.00'te gerçekleştirilecek. Resmi kutlamalar, 29 Ekim Salı günü saat 10.30'da Ataşehir Bulvarı'nda düzenlenecek öğrencilerin geçit töreni ile devam edecek.

Çocuklar için şenlik düzenlenecek

Ataşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklar için de çocuk şenliği düzenlenecek. Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını yeni nesillerle buluşturan "Ataşehir Çocuk Şenliği", 29 Ekim Salı günü saat 13.00'te Kayışdağı Mahallesi 80. Yıl Cumhuriyet Parkı'nda yapılacak.

Onursal Adıgüzel önderliğinde fener alayı

Ataşehir Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel fener alayı yürüyüşü de 29 Ekim Salı akşamı gerçekleştirilecek. Ataşehirliler her yıl olduğu gibi bu yıl da hep birlikte şarkılar ve marşlar eşliğinde yürüyerek, Cumhuriyete bağlılıklarını ve coşkularını gösterecek. Cumhuriyet TIR'ının ardından yürünecek yaklaşık bir kilometrelik güzargaha, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel önderlik edecek.

Fener alayı yürüyüşü saat 19.30'da Turgut Özal Bulvarı ve Meriç Caddesi kesişiminde (Özgürlük Parkı yakını) başlayacak ve Ataşehir Bulvarı Park 8'de (Mozaik Çarşı önü) sona erecek. Yürüyüşün ardından Başkan Adıgüzel bir konuşma yapacak, konuşmanın hemen sonrasında ise DJ Del Castio performans sergileyecek.

Etkinlik alanına ulaşım için Mustafa Saffet Kültür Merkezi, Süleyman Karadağ Halk Kütüphanesi, Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültürevi, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi, Kayışdağı Gençlik Merkezi ve Yeni Hayat Gençlik Merkezi'nde servis kaldırılacak. Servisler saat 18.30'da merkezlerden etkinlik alanına hareket edecek, etkinlik sonunda da aynı merkezlere servislerle geri dönüşler yapılacak.

Adıgüzel, tüm vatandaşları Cumhuriyet'in 101'inci yaşını büyük bir coşkuyla kutlamaya davet ederek, "Ulu Önder'imiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağanı, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün simgesi olan Cumhuriyetimizin değerlerini daima yaşatacak, Ataşehir'de Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte paylaşacağız" dedi.

Bazı yollar trafiğe kapalı olacak

29 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek fener alayı nedeniyle, Turgut Özal Bulvarı'nın Dereboyu Caddesi ve Migros göbek arasında kalan kısmı ile Ataşehir Bulvarı'nın Migros göbek ve Trendist arasındaki yollar, 18.00 ile 21.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ataşehir'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu - Son Dakika

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