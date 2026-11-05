Ataşehir\'de rastgele açılan ateş 1 kişiyi yaraladı, şüpheli silahla gözaltına alındı

ATAŞEHİR'de Ahmet C. (28), caddede silahla rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu Metin C. (54) yaralanırken, mermilerden biri de gecekondunun camına isabet etti. Hastaneye kaldırılan Metin C.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, akşam saatlerinde Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet C. henüz bilinmeyen bir nedenle silahla etrafa rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu Metin C. yaralanırken, mermilerden biri de gecekondunun camına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Metin C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Ahmet C.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi olayda kullandığı değerlendirilen silahla birlikte gözaltına aldı.