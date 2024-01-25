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Ataşehir'de trafikte tartışma: Sürücüye hakaret eden şüpheliler serbest bırakıldı - Son Dakika
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Ataşehir'de trafikte tartışma: Sürücüye hakaret eden şüpheliler serbest bırakıldı

Ataşehir'de U.Y. ve E.Y. adlı iki kişi, M.S. isimli sürücünün aracının önünü keserek hakaret etti. Şüpheliler, araç camlarını yumruklayarak ve küfürler ederek olay yerinden ayrıldı. Yakalanan şüpheliler serbest bırakıldı.

Ataşehir\'de trafikte tartışma: Sürücüye hakaret eden şüpheliler serbest bırakıldı
25.01.2024 - 12:33,  Güncelleme: 12:36
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ATAŞEHİR'de U.Y. ve E.Y. adlı iki kişi trafikte tartıştığı M.S. isimli sürücünün olduğu aracın önünü keserek hakaret etti. U.Y. ve E.Y., araç camlarını yumruklayarak ve küfürler ederek olay yerinden ayrılırken, diğer sürücü o anları cep telefonuyla kaydetti. Bir süre sonra yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları adliyede serbest bırakıldı.

Olay, 21 Ocak Pazar günü saat 18: 15 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 sürücü arasında trafikte tartışma çıktı. U.Y. ve E.Y. araçlarından inerek tartıştıkları sürücü M.S.'nin otomobilinin önünü kesti ve tehdit edip hakaretlerde bulundu. M.S.'nin araçta çocuğunun olduğunu söylemesi üzerine ona da küfürler eden magandalar kısa süre sonra olay yerinden ayrıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada yakalanan şüpheliler, U.Y. ve E.Y. hakkında tehdit ve hakaret suçlarından işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı.

Tartışma anı ise sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, diğer sürünün yolu kestiği, tehdit ve küfürler savurduğu anlar yer alıyor.

Kaynak: DHA
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Ataşehir, Olay, Güvenlik, Adliye, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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