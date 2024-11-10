Atatürk 86. Yılında Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de düzenlenen törenlerle anıldı.
Adana'daki Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, Vali Yavuz Selim Köşger, 6'ncı Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ertan Sümer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla katılımcılar saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.
Mersin
Mersin'de Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal ile Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Alanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Sahil şeridindeki bazı sürücüler de saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla araçlarından inip saygı duruşunda bulundu.
Mersin Kültür Merkezi'nde devam eden anma programında, öğretmenlerden oluşan koro Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi, öğrenciler de Büyük Önder'in hayatını anlatan tiyatro oyununu sahneledi.
Hatay
Hatay'da da Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleştirilen törende anıldı.
Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, buradaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunan protokol üyeleri ve vatandaşlar, sonrasında İstiklal Marşı'nı okudu.
Anma programı, bir özel okulun konferans salonundaki etkinliklerle devam etti.
Osmaniye
Osmaniye'deki Devlet Bahçeli Meydanı'nda düzenlenen törende de Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten ve Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Katılımcılar, çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulundu, ardından da İstiklal Marşı'nı okudu.
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