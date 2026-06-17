Atatürk Barajı'nda su yükselmesi kafe ve lokantaları vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Atatürk Barajı'nda su yükselmesi kafe ve lokantaları vurdu

Atatürk Barajı\'nda su yükselmesi kafe ve lokantaları vurdu
17.06.2026 10:10  Güncelleme: 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Kahta'da Atatürk Baraj Göleti'nde su seviyesinin yükselmesiyle kıyıdaki bazı kafe ve lokantalar kısmen su altında kaldı. İşletmeciler yetkililerle görüşürken suyun bir hafta içinde normale dönmesi bekleniyor.

Yoğun yağışlar sonrası Atatürk Barajı doldu taştı. Adıyaman Kahta’da bazı işletmeler suyla mücadele ederken, su seviyesinin bir hafta içinde normale dönmesi umut ediliyor.

Atatürk Barajı'nda su yükselmesi kafe ve lokantaları vurdu

BARAJ SU SEVİYESİ KRİTİK SEVİYEYE ULAŞTI

Bu yıl etkili olan yoğun yağışların ardından tam doluluk seviyesine ulaşan Atatürk Baraj Göleti’nin Kahta kesiminde, bazı işletmelerin oturma alanları ve otoparkları suyla kaplandı.

Atatürk Barajı'nda su yükselmesi kafe ve lokantaları vurdu

Yeni Mahalle’de bulunan ve kısmen su altında kalan lokantanın işletmecisi Yılmaz Saray, bahçe bölümünün sular altında kaldığını belirtti.

Atatürk Barajı'nda su yükselmesi kafe ve lokantaları vurdu

İŞLETMECİLER TEDİRGİN

Bahçeler Sular AltındaYetkililerle görüştüklerini ifade eden Saray, su seviyesinin yaklaşık bir hafta içinde normale dönmesinin beklendiğini öğrendiklerini aktardı.

Atatürk Barajı'nda su yükselmesi kafe ve lokantaları vurdu
Atatürk Barajı'nda su yükselmesi kafe ve lokantaları vurdu
Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Yerel Haberler, Doğal Afetler, 3. Sayfa, Adıyaman, Ekonomi, Güncel, Kahta, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk Barajı'nda su yükselmesi kafe ve lokantaları vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması Yüzde 49’luk ortaklık gündemde Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması! Yüzde 49'luk ortaklık gündemde
Türkiye’nin 121 yıllık çay devi iflas etti Türkiye'nin 121 yıllık çay devi iflas etti
Trump’tan İran’a gözdağı: Nükleer silah isterlerse kıyamet kopacak Trump'tan İran'a gözdağı: Nükleer silah isterlerse kıyamet kopacak
Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü
İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı
Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı İşte sözleşmesindeki özel madde Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde
Evlenmek istediği kızın erkek kardeşini sokak ortasında öldürdü Evlenmek istediği kızın erkek kardeşini sokak ortasında öldürdü
Dünya Kupası’nı durdurup para basıyorlar Futbolseverleri çıldırtan uygulamanın kazancına bakın Dünya Kupası'nı durdurup para basıyorlar! Futbolseverleri çıldırtan uygulamanın kazancına bakın

11:05
Dünya Kupası’nda Messi tartışması Rakibinin bacağına bastı, faul bile çalmadı
Dünya Kupası'nda Messi tartışması! Rakibinin bacağına bastı, faul bile çalmadı
10:35
4 beyaz et şirketinin kayyum kararı iptal edildi
4 beyaz et şirketinin kayyum kararı iptal edildi
10:34
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay 500 bin TL’lik transfer MASAK raporuna yansıdı
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay! 500 bin TL'lik transfer MASAK raporuna yansıdı
10:21
Geri sayım başladı Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
10:09
Görüntü maalesef Türkiye’den Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı
Görüntü maalesef Türkiye'den! Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı
10:04
Özel’in ekibinden kurultay hamlesi İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
09:41
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
09:21
Denizli’de uyuşturucu operasyonu Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 13:48:56. #7.13#
SON DAKİKA: Atatürk Barajı'nda su yükselmesi kafe ve lokantaları vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.