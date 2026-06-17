Yoğun yağışlar sonrası Atatürk Barajı doldu taştı. Adıyaman Kahta’da bazı işletmeler suyla mücadele ederken, su seviyesinin bir hafta içinde normale dönmesi umut ediliyor.
Bu yıl etkili olan yoğun yağışların ardından tam doluluk seviyesine ulaşan Atatürk Baraj Göleti’nin Kahta kesiminde, bazı işletmelerin oturma alanları ve otoparkları suyla kaplandı.
Yeni Mahalle’de bulunan ve kısmen su altında kalan lokantanın işletmecisi Yılmaz Saray, bahçe bölümünün sular altında kaldığını belirtti.
Bahçeler Sular AltındaYetkililerle görüştüklerini ifade eden Saray, su seviyesinin yaklaşık bir hafta içinde normale dönmesinin beklendiğini öğrendiklerini aktardı.
Son Dakika › Güncel › Atatürk Barajı'nda su yükselmesi kafe ve lokantaları vurdu - Son Dakika
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