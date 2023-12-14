İstanbul'da, sosyal medya hesabından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında "Atatürk'e hakaret ettiği" öne sürülen O.A. hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Soruşturma çerçevesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlı, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan O.A'nın tutuklanması kararlaştırıldı.
Son Dakika › Güncel › Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika