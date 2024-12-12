Atatürk'ü Hedef Alan Okul Müdürü Meclis Gündeminde: "Atatürk ve Cumhuriyet Karşıtı Okul Müdürüne, Çocuklarımızı Emanet Etmeye Devam Edecek Misiniz?" - Son Dakika
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Atatürk'ü Hedef Alan Okul Müdürü Meclis Gündeminde: "Atatürk ve Cumhuriyet Karşıtı Okul Müdürüne, Çocuklarımızı Emanet Etmeye Devam Edecek Misiniz?"

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Atatürk ve cumhuriyet karşıtı paylaşımı yapan Aydın Nazilli Şehit Celal Güngör İlkokulu Müdürünü Meclis gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Tezcan, “Açık bir şekilde Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı olan okul müdürüne, çocuklarımızı emanet etmeye devam edecek misiniz?” diye sordu.

12.12.2024 15:33
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(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı paylaşımı yapan Aydın Nazilli Şehit Celal Güngör İlkokulu Müdürünü Meclis gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Tezcan, "Açık bir şekilde Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı olan okul müdürüne, çocuklarımızı emanet etmeye devam edecek misiniz?" diye sordu.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın'ın Nazilli ilçesinde Şehit Celal Güngör İlkokulu'nda görev yapan okul müdürü Özkan Yıldırım Karaman'ın Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan sözlerini Meclis gündemine taşıyarak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Tezcan, "Bunun yanı sıra aynı sosyal medya hesabından birçok siyasi paylaşımı da bulunmaktadır. Geleceğimizi, çocuklarımızı emanet ettiğimiz okullarımızda Atatürk ve cumhuriyet düşmanı paylaşımlar yapan eğitimcilerin olması kabul edilemez" dedi.

"Okul müdürü hakkında soruşturma başlatılmış mıdır?"

Tezcan, Bakan Tekin'in yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, şu soruları yöneltti:

"Anayasa'nın laiklik ilkesini ihlal eden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na aykırı hareket eden okul müdürü Özkan Yıldırım Karaman hakkında Bakanlığınız tarafından bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatıldı ise hangi aşamadadır?

Açık bir şekilde Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı olan okul müdürüne, çocuklarımızı emanet etmeye devam edecek misiniz?

Söz konusu okul müdürü hakkında daha önce açılmış bir soruşturma var mıdır? Var ise nasıl sonuçlanmıştır?

Son 10 yılda yaptığı sosyal medya paylaşımları veya yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan kaç okul müdürü ve öğretmen bulunmaktadır? Hangi okullarda görev yapmaktadır?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Atatürk'ü Hedef Alan Okul Müdürü Meclis Gündeminde: 'Atatürk ve Cumhuriyet Karşıtı Okul Müdürüne, Çocuklarımızı Emanet Etmeye Devam Edecek Misiniz?' - Son Dakika

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