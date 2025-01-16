Atatürk'ün Basın Toplantısı'nın 102. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Basın Toplantısı'nın 102. Yılı Kutlandı

Atatürk\'ün Basın Toplantısı\'nın 102. Yılı Kutlandı

Atatürk'ün 1923'teki basın toplantısının 102. yılı dolayısıyla Kocaeli'de kutlama programı düzenlendi.

16.01.2025 14:19
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Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez 16 Ocak 1923'te Kocaeli'de düzenlediği basın toplantısının 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı yapıldı.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyetince (KOGACE) gerçekleştirilen program kapsamında Atatürk'ün kente ayak bastığı İzmit Garı önünde toplanan gazeteciler, Kültür Tepesi'ne yürüyerek burada anıta çelenk sundu.

Vali İlhami Aktaş, Kasr-ı Hümayun'da düzenlenen programda, cefakar basın mensuplarının çalışmalarının böyle bir günde taçlandırılmasını anlamlı bulduğunu söyledi.

Çanakkale'de kazanılan zaferin yad edildiği gibi bugün de 102 yıl önce yapılan basın toplantısının hakkının bu programlarla teslim edilmesi, o günün yad edilmesi ve bugün çalışan basın mensuplarının onore edilmesi için güzel çalışma yapıldığını belirten Aktaş, "Bunun devam ettirilmesi, geliştirilmesi ve başka mecralarla daha da farklı kutlanması için Valilik olarak bütün çalışmalara destek vereceğimizi belirtmek istiyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da farkındalığın artması adına KOGACE'ye 16 Ocak Basın Onur Günü'ne atfen ulusal çapta ödül töreni yapılmasını önerdi.

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ise 16 Ocak Basın Onur Günü'nün Türk gazetecileri açısından önemli bir gün olduğunu vurgulayarak, gelecek yıl daha farklı formatta uluslararası çapta sempozyumla bugünü kutlamak istediklerini kaydetti.

KOGACE Başkanı Cemal Kaplan, Basın Onur Günü'nü her yıl coşkuyla kutladıklarını dile getirdi.

Törene, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Yeni Yol İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ve davetliler katıldı.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyetinden AA'ya 4 ödül

Konuşmaların ardından Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığının ortaklaşa düzenlediği 16 Ocak Basın Onur Günü Gazetecilik Yarışması'nda dereceye giren basın mensuplarına ödülleri verildi.

Yarışmada Anadolu Ajansına (AA) 3 dalda 4 ödül verildi.

Spor haberi dalında Kadir Yıldız'ın "Yağlı güreşin yaşayan efsanesi Ahmet Taşçı" haberi, görüntü dalında İbrahim Aktaş'ın "Binek atların bakımına 'kuaför' dokunuşu" haberinin görüntüsü ile fotoğraf dalında Sefa Tetik'in "Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın" karesi birincilik ödülü kazandı.

Fotoğraf dalında Esmer Geçal'ın "Doğal gaz patlaması" karesi ise üçüncülük ödülünü aldı.

Yarışmada, dereceye giren diğer gazetecilere de ödülleri verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atatürk'ün Basın Toplantısı'nın 102. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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