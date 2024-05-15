Atatürk'ün doğduğu evin toprağı bisikletliler tarafından Çankırı'ya getirildi - Son Dakika
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Atatürk'ün doğduğu evin toprağı bisikletliler tarafından Çankırı'ya getirildi

Atatürk\'ün doğduğu evin toprağı bisikletliler tarafından Çankırı\'ya getirildi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin bahçesinden alınan toprak ile Türk bayrağı, bisikletliler tarafından Çankırı'ya getirildi. Toprak, farklı grup ve bisiklet kulüplerinin desteğiyle birlikte birçok il ve şehir üzerinden taşınarak Kastamonu ekibine teslim edildi. Bu görevi üstlenen bisiklet sporcuları, onurlu ve gururlu olduklarını belirterek görevi teslim edenlere teşekkür etti.

15.05.2024 19:17
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin bahçesinden alınan toprak ile Türk bayrağı, bisikletliler tarafından Çankırı'ya getirildi.

Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Grubu (ROBİS) üyesi bisikletliler tarafından 3 gün önce İpsala Sınır Kapısı'na getirilen toprak, ardından her ilde farklı grup ve bisiklet kulüplerinin desteğiyle Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Karabük'ün ardından Çankırı'ya ulaştırıldı.

Bisiklet sporcuları, aldıkları emaneti 114 kilometre pedal çevirerek Kastamonu ekibine teslim etti.

Selanik- Samsun güzergahında bulunan illerin bisiklet sporcularıyla taşınan emanetler, 19 Mayıs'ta Samsun'da olacak.???????

Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Engin Çimen, yaptığı açıklamada, bu onurlu ve gururlu görevi icra etmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek, kendilerine bu görevi teslim eden Vali Mustafa Fırat Taşolar ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atatürk'ün doğduğu evin toprağı bisikletliler tarafından Çankırı'ya getirildi - Son Dakika

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